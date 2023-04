Progetto partecipato ex Pro-Latte: la sinistra si smarca e si astiene sull'Odg PD

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ed è in questa direzione che viene proposta da parte del gruppo PD, attraverso un Ordine del Giorno presentato in consiglio comunale, una progettazione dell’area ex Pro Latte già dalla fase precedente al periodo di osservazioni 'e vedrà coinvolto - si legge nel documento - direttamente il Quartiere 2. A garanzia di “un proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contradditorio pubblico”, inoltre, prevederà la presenza di un ‘Garante della partecipazione’.Si sono espressi a favore Pd, Europa verde - Verdi e Modena civica, contro Lega Modena e Movimento 5 stelle, astenuti Sinistra per Modena e Gruppo indipendente per Modena. Assenti Alternativa popolare, Modena sociale, Forza Italia e Fratelli d'Italia.Con la mozione l’Aula chiede di rafforzare ulteriormente i meccanismi di partecipazione già previsti dalla legge urbanistica regionale, di porre al centro il territorio interessato e di nominare una figura di Garante sui processi di condivisione.

'In particolare, il documento invita a procedere alla definizione dell’Accordo di programma di Cpc attraverso un percorso di partecipazione che assicuri la massima trasparenza, conoscibilità e l’acquisizione di contributi, prevedendo già in corrispondenza della “conferenza preliminare”, ancor prima della fase delle osservazioni e della pubblicazione del progetto, una inclusiva fase politica di ascolto e partecipazione democratica del territorio interessato, con il coinvolgimento diretto del Quartiere 2 e di altre rappresentanze portatrici di interessi economici e sociali, anche con la partecipazione di esperti' spiega il Consigliere Diego Lenzini nell'illustrazione dell'Ordine del giorno.



'Si tratta di una proposta tardiva, che poteva già essere inserita nella scorsa seduta del consiglio comunale ma che nel merito sconta il fatto di essere priva di una visione di insieme rispetto alla riqualificazione del Polo Conad e dell'ex Pro Latte' - spiega il Consigliere di Sinistra per Modena Walter Stella, annunciando il proprio voto di astensione all'ODG.



'Il documento chiede di fare ciò che già la legge prevede, quindi nulla di nuovo' - afferma Giovanni Silingardi (M5S) perplesso anche rispetto alla proposta PD, contenuta nell'ODG; di chiedere al privato proprietario dell'area un Master Plan dell'intervento. 'Così si ribalta ciò che ci insegna il diritto amministrativo - afferma Silingardi, che sentiamo nel video seguente insieme ad estratti di interventi dei Consiglieri Stella (Sinistra per Modena), Moretti (Lega) e Lenzini (PD)