Baby gang di spacciatori, 4 arrestati: vendevano droga a scuola

I carabinieri di Carpi, guidati dal capitano Alessandro Iacovelli, hanno sgominato una baby gang di spacciatori. Arrestati quattro ragazzi, tre 17enni di Mirandola e un maggiorenne di Camposanto, che spacciavano marijuana in due istituiti superiori, uno di Carpi e uno di Mirandola frequentati peraltro da alcuni di loro. La droga era prodotta nell'appartemento di due degli arrestati, fratelli, residenti a Mirandola. I clienti erano almeno 30 ragazzi, maschi italiani, tutti segnalati. L'operazione è partita dal sequestro del cellulare di uno dei giovanissimi clienti degli spacciatori che, per sviare i controlli, si facevano chiamare con nomignoli di cartoni animati e giochi on line.







I 4 producevano la droga direttamente dalle piante coltivate in casa e la smerciavano, come detto, a scuola assumendo anche atteggiamenti violenti per imporre la riscossione del denaro da parte di clienti in ritardo coi pagamenti. Il Tribunale dei minori ha fatto scattare gli ordini di arresto che sono stati eseguiti ieri nelle singole abitazioni dei quattro.