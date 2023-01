Botti e spettacoli pirotecnici in tutta la città: nella fascia nord 40 minuti di fuochi

Più di mezz'ora di fuochi artificiali lanciati soprattutto dalla fascia nord della città hanno illuminato il cielo di Modena nell'ultima notte dell'anno. Le zona e i rioni di S.Anna, della Sacca e della Crocetta quelle più attive, dove anche quest'anno, ma forse con maggi le vie e le strade si sono illuminate a giorno con bengala, fontane luminose e fuochi d'artificio. Qui non erano mancati nemmeno nell'anno del lockdown ma il ritorno quasi pieno alla normalità ha riportato, nonostante le ordinanze vietassero botti, fuochi e lanterne luminose, ad una performance pirotecnica degna di uno spettacolo organizzato e salutato intorno alla mezz'ora dopo la mezzanotte da un grande applauso. Nel video, alcune sequenze di Sacca, S.Anna, Crocetta





