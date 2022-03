Caso biglietterie Seta, Usb: 'Lavoratrici penalizzate, contratto Holacheck inaccettabile'

'Un contratto multiservizi al posto di quello ferrotranvieri che ha portato le lavoratrici delle biglietterie Seta ad una perdita di 500 euro al mese rispetto anche ai colleghi che guidano gli autobus. Una discriminazione inaccettabile'.Ne è convinto Sebastiano Taumaturgo, referente provinciale USB lavoro privato, questa mattina nel presidio davanti alla stazione delle autocorriere di Modena, sede anche della principale biglietteria Seta al centro della vertenza con la società appaltatrice Holacheck che da anni gestisce il servizio per conto di Seta che a sua volta controlla la parte Hola al 40%. L'occasione lo sciopero generale di tutti i comparti e la giornata della donna. USB ha da sempre sostenuto le rivendicazioni delle lavoratrici delle biglietteria che lamentano la perdita di diritti, di monte ore lavorative e salario. Rivendicazioni portate ieri direttamente in Municipio attraverso due interrogazioni e ad un confronto diretto con l'Assessore delegato Andrea Bosi, documentato da La Pressa.

