Da Novi raccolta fondi direttamente sul conto dell'Azienda sanitaria

L'associazione Butasù è attiva da 20 anni a Novi di Modena nell'intrattenimento e nell'aggregazione giovanile (organizza tra le altre cose la famosa Festa della birra di Novi), in questa fase davvero difficile e complicata, dal punto di vista sociale e sanitario, ha organizzato una raccolta fondi da devolvere all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena. Gli ospedali dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena (il Policlinico e l’Ospedale Civile di Baggiovara) sono le strutture in cui viene centralizzata la maggior parte dei pazienti positivi che necessitano di assistenza ospedaliera. L’importo sarà direttamente devoluto alla chiusura della raccolta fondi all’Iban dell’azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena.Il link per donare, attraverso la piattaforma Gofundme - Italia, è questo: www.festadellabirranovi.it/dona