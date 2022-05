Decennale del sisma nella Bassa: l'abbraccio di Medolla a Mattarella

E' stato accolto dall'appaluso dei bambini delle scuole Elementari della Bassa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato poco fa a Medolla per partecipare alla cerimonia del decennale del terremoto in Emilia al teatro Facchini dove Nek ha cantato l'Inno d'Italia.Accanto a lui il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'allora presidente Vasco Errani, il presidente della provincia di Modena Giandomenico Tomei, il sindaco Alberto Calciolari, il prefetto di Modena Alessandra Camporota e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Sergio Mattarella chiuderà la sua giornata emiliana a Finale Emilia.

