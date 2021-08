Esentata dall'uso della mascherina, ma per lei spettacolo vietato

Aveva anche pagato il biglietto e mai si sarebbe aspettata che il suo diritto a non utilizzare la mascherina, si sarebbe trasformato per lei in un divieto di accesso in un luogo pubblico, e in uno spazio aperto. Quale lo sono i giardini ducali di Modena, dove è in corso la rassegna di spettacoli estivi. Ho dovuto spiegare, insistere, mostrare il certificato medico e la costituzione italiana che porto sempre con me, ma non ne hanno voluto sapere. Linda, carattere mite anche se ferma nelle proprie convinzioi e nei propri diritti non ha voluto alimentare una discussione e si è fatta da parte, rinunciando all'ingresso nell'area transennata ma confinante ed inserita in un parco pubblico dove non vige, se non in caso di assembramento, l'obbligo di usare la mascherina e tantomeno di green pass. Per Linda si tratta di una discriminazione a tutti gli effetti, così come per lei lo è quella del green pass.