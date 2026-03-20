Edifici abbandonati da anni in comparti industriali, in via Tabacchi e stradello Pozzo Pontuto. E' lì che i carabinieri della Compagnia di Modena, nel corso di controlli, hanno trovato due uomini che avevano trasformato alcuni locali in dimore improvvisate, vivendo in condizioni estreme di degrado e sporcizia, oltre che di illegalità.
L’intervento è scattato ieri mattina. L’operazione, mirata a contrastare fenomeni di degrado urbano e insediamenti abusivi, ha riportato alla luce una realtà purtroppo nota in molte zone della città.
All’interno dei due immobili, i militari hanno trovato giacigli di fortuna, coperte sporche, resti di cibo e pochi effetti personali. Gli uomini identificati sono due cittadini marocchini: un 45enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, e un 44enne con precedenti, che ha dichiarato di svolgere saltuariamente l’attività di badante. Entrambi vivevano in condizioni igienico-sanitarie gravissime, in ambienti esposti a infiltrazioni e infestazioni.
Gli accertamenti successivi hanno rivelato che i due erano irregolari sul territorio nazionale. Per entrambi è scattata la notifica dell’ordine del Questore di lasciare l’Italia.
Ispezioni in edifici abbandonati, due stranieri irregolari allontanati
Nella zona ovest della città bivacchi tra immondizia e degrado. Entrambi avevano precedenti
Nella zona ovest della città bivacchi tra immondizia e degrado. Entrambi avevano precedenti
Edifici abbandonati da anni in comparti industriali, in via Tabacchi e stradello Pozzo Pontuto. E' lì che i carabinieri della Compagnia di Modena, nel corso di controlli, hanno trovato due uomini che avevano trasformato alcuni locali in dimore improvvisate, vivendo in condizioni estreme di degrado e sporcizia, oltre che di illegalità.
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