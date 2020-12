Il 2020 in 12 mesi di video-notizie: febbraio

Febbraio 2020, siamo nel mese del primo caso di positività in provincia e di decessi in regione, ma il mondo sanitario non mostra particolare preoccupazione. 'Attenzione si, ma nessun allarme, comprare mascherine ed evitare ristoranti cinesi non ha senso' - ci disse uno dei responsabili del Policlinico. Ma febbraio 2020 ha visto l'addio anche Mirella Freni e, in provincia, l'esplosione del caso sulla riapertura della discarica di Medolla con i comitati dei cittadini pronti a scendere in piazza