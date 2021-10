Il teatro Michelangelo rilancia: dal 18 al via stagione di prosa

E' con grande soddisfazione per la qualità degli spettacoli e per il riconoscimento arrivato dal Ministero con l'inserimento del teatro e del calendario della stagione 2021-2022 nel Fondo Unico dello Spettacolo, che Berto Gavioli, storico direttore dell'altrettanto storico teatro Michelangelo di Modena, ha presentato alcuni giorni fa la lunga serie di spettacoli in programma. Uno sforzo enorme per recuperare non solo gli spettacoli della scorsa stagione, interrotti dal lockdown ma anche di quella precedente. Tutti quelli confermati riproposti agli abbonati, e quelli annullati sostituiti da altri di analogo se non superiore livello qualitativo. Uno sforzo che ha permesso al teatro modenese non solo di scongiurare una possibile chiusura (possibile per una impresa privata che ha dovuto affrontare tanti mesi di chiusura senza l'aiuto del Comune), ma anche di rilanciare, con una stagione di alto livello. Uno sforzo premiato per la prima volta quest'anno dall'inserimento nel FUS e da un contributo della Fondazione di Modena. Il Comune, dopo decenni, non ha ancora contribuito direttamente. Nemmeno nella stagione, la prossima, che dovrebbe segnare la ripresa di uno dei settori più penalizzati dalle prolungate chiusure. Un pizzico di imbarazzo non è mancato da parte del Vicesindaco Pietro Cavazza, chiamato sul palco del Michelangelo per un saluto il giorno della presentazione della stagione, e di fatto obbligato ad ammettere il mancato contributo del Comune, ma questo è. 'Devo dire però che c'è stata una buona parola da parte del Comune per il contributo della Fondazione' - si è limitato a dire. Imbarazzo scemato dall'abilità non solo organizzativa ma anche oratoria di Berto Gavioli pronto a ringraziare per la presenza, e ad illustrare, insieme ad alcuni attori modenesi, la stagione.La stagione di prosa prende il via il 18 ottobre, con lo spettacolo Test, con Roberto Ciufoli e Brigitta Boccoli. La biglietteria rimane il punto di riferimento per tutti gli abbonati e non solo per avere informazioni sugli spettacoli recuperati, per le prenotazioni e le nuove opportunità per accedere agli spettacoli.