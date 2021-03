'La Dad non è scuola, chiusure generalizzate inutili e dannose'

'Chiudere solo le scuole dove ci sono focolai e rischio reale e lasciare aperte quelle dove non ci sono contagi, aumentando contestualmente controllo e tracciamento puntuale. Generalizzare, chiudendo tutte le scuole, che per molti significa lasciare per 4 ore davanti ad un computer bambini delle elementari, magari insieme ai nonni che devono ancora essere sottoposti al vaccino e con genitori che continuano a lavorare, è dannoso, sia in termini di rischio di contagio sia per i bambini costretti ad una scuola che, così, non è scuola'.ribadisce a La Pressa le ragioni della scuola in presenza, garantendo maggiore controllo e tracciamento in quelle aperte e chiusura solo per quelle davvero a rischio'