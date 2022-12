Meloni a Baghdad incontra i militari e si commuove davanti ai loro doni

Una bandiera italiana con le firme di tutti i militari in missione e un quadro con la sua immagine composta da migliaia centinaia di piccole foto dei militari. 'Casa vostra vede, vi guarda, è fiera dei vostri sacrifici e vi vuole ringraziare'

La presidente del Consiglio è giunta a Baghdad, in Iraq, dove ieri mattina è stata accolta dal premier Mohammed Shia Al Sudani con cui ha avuto un colloquio al Palazzo del governo.



Meloni ha incontrato nella capitale irachena l'ambasciatore italiano Maurizio Greganti e alla base militare Union 3, sede dei Comandi della Missione Nato (NMI) e della Coalizione anti-Daesh (OIR), il comandante della missione, il generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, una rappresentanza di militari italiani presenti e il personale del contingente militare italiano in Iraq. Momenti di emozione e commozione quando il comandante del contingente ha ricambiato i doni con alcuni personalizzati per la Premier. Una bandiera italiana con le firme di tutti i militari in missione e un quadro con la sua immagine composta da migliaia centinaia di piccole foto dei militari.



'Casa vostra vede, vi guarda, è fiera dei vostri sacrifici e vi vuole ringraziare per quei sacrifici, se è vero che il Natale si passa in famiglia e che la patria è una madre, allora una madre non può mancare in momenti come questi', ha detto la premier incontrando i militari italiani.



'Noi siamo consapevoli - ha aggiunto - di quello che le nostre forze armate hanno costruito in questo territorio, siamo consapevoli del fatto che il cammino di un'Italia seria, rispettosa e rispettata, credibile e coraggiosa, è stato lastricato dal sacrificio vostro e di tanti prima di voi.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.