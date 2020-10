Milk and Coffee: la Procura ha chiesto arresto, ma il GIP ha detto no

'Il grave quadro emerso dalle indagini e composto da migliaia di episodi di spaccio in una stessa zona, ritenevamo potesse creare le condizioni per procedere alla custodia cautelare in carcere degli indagati per spaccio, ma il Gip ha disposto la misura più lieve, disponendo l'allontamento degli stessi. Una decisione verso la quale la procura ha presentato appello. Se presi singolarmente i 18.000 episodi di spaccio documentati e registrati in questi anni possono sembrare di poco conto, piccoli pezzi di un puzzle che assumono senso solo nella dimensione del puzzle, uniti uno all'altro, capaci di fotografare una situazione veramente grave e capace di rendere più difficile per anni la vita di una intera zona delle città'Al di là dell'importanza dei numeri dell'operazione che al termine di due anni di indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura, ha portato al fermo e al provvedimento di allontanemento di 32 spacciatori (29 nigeriani e 3 tunisini), stranieri, irregolari, il sostituto Procuratore della Repubblica di Modena Giuseppe di Giorgio ha evidenziato, nel corso della conferenza stampa presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena, l'aspetto giuridicamente più particolare dell'intera vicenda. Quello che ha disposto non il carcere ma il 'semplice' allontamento dalla provincia di Modena dei 32 soggetti indagati. Decisione alla quale la stessa procura si opporràNel video le parole del procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio