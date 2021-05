Modena, è il giorno del Giro d'Italia. La passione senza età

In piazza Roma a Modena è il giorno della quinta tappa del Giro d’Italia. Si parte alle 13 davanti a Palazzo Ducale, sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, a partire dalle 11.45 fino alle 14, nel percorso interessato e nel percorso protetto per i mezzi dell’organizzazione: parco Novi Sad, attraversamento via Fontanelli, corso Cavour, via 3 Febbraio, Piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia centro, largo Garibaldi, via Emilia est fino al confine comunale.Una festa di piazza solo parzialmente limitata dalle restrizioni dovute al Covid. Già dalla mattina in piazza Roma si sono radunati tanti appassionati, tra loro anche ciclisti che hanno abbondantemente superato i 70 anni, a dimostrazione che la passione per la bicicletta non ha età. Come racconta il 77enne Vittorio Serafini, modenese doc.