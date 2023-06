Modena, sindaco offende il consigliere Fdi: 'Bugiarda azzeccarbugli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'intervento si riferisce alla lite avvenuta oggi in Consiglio tra la stessa Rossini e il sindaco Muzzarelli.Il sindaco ha infatti accusato la Rossini di essere bugiarda nell'affermare il Comune non sollecita un passaggio di livello della Questura 'perché lo testimoniano documenti e incontri'.Eppure, i documenti che il sindaco riporta () si riferiscono a un periodo successivo a quello a cui ha fatto riferimento l'esponente Fdi (2019-2021).'Per anni il sindaco ha raccontato una Modena sicura respingendo ogni rilievo sulla sicurezza dei cittadini ed evidentemente rappresentando ai ministri dell’interno succedutisi tra il 2019 e il 2022 una situazione non conforme a quella reale. Infatti da un accesso agli atti che ho effettuato nel 2021 chiedendo di avere tutta la corrispondenza tra il sindaco e i ministri negli anni dal 2019 al 2021, è emerso che nessuna richiesta di elevazione della questura è stata inoltrata ai ministri Salvini e Lamorgese.

Il sindaco ha evidentemente intensificato la corrispondenza al momento dell’insediamento del governo Meloni scoprendo da fine ottobre 2022 in poi che Modena ha un problema di sicurezza. C’è una responsabilità politica enorme del sindaco che non può certo essere fatta ricadere su un governo in carica da alcuni mesi e che si sta occupando dell’elevazione della questura per raggiungere questo obiettivo per la nostra città - afferma Rossini -. Sul tema sicurezza il Pd gioca allo scaricabarile accusando il governo di non occuparsi della nostra città quando negli ultimi dieci anni ha sempre fatto parte del governo del paese e nulla è riuscito a portare a casa attraverso i propri ministri e i propri parlamentari quanto all’elevazione della questura in fascia A'.