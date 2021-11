'Lettere al Viminale: Muzzarelli rappresenti tutti i modenesi, non solo il Pd'

'Tante lettere, quattro all'ex ministro dell'Interno Salvini, sette al ministro Lamorgese, ma alla richiesta secca ed esplicita di un innalzamento in fascia A della questura di Modena, il sindaco ha sempre preferito addentrarsi in critiche all'allora ministro Leghista o, con la Lamorgese, in autocelebrazioni sui progetti-sicurezza messi in campo a Modena. Muzzarelli svesta dunque i panni dell'esponente Pd e indossi quelli di primo cittadino di tutti i modenesi che sul tema sicurezza vogliono risposte certe'. A usare queste parole in Consiglio comunale è stata oggi la capogruppo Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini durante il dibattito su una interrogazione sul tema sicurezza.'Il sindaco in Consiglio comunale ha ribadito le promesse e i concetti già espressi, ma al di là dell'apprezzato lavoro sul tema videosorveglianza, siamo voluti andare a vedere in concreto cosa dicono le lettere che Muzzarelli si è ripetutamente vantato di avere scritto ai ministri dell'Interno - continua Elisa Rossini -. In tre anni registriamo oltre 10 missive e una marea di carta, ma in questa corrispondenza farraginosa manca una richiesta netta e precisa: poche righe per chiedere chiaramente l'innalzamento della fascia della questura di Modena, troppe volte promesso e mai realizzato. Una esigenza di rafforzamento che gli episodi di cronaca certificano essere urgente ed essenziale, del resto anche il Sole24Ore assegna a Modena il triste primato di terza città italiana per furti in abitazione e il 15esimo posto per rapine. Basti pensare che in una delle tante lettere inviate a Salvini Muzzarelli si lancia in un giudizio sui Cpr reputandoli 'luoghi di detenzione che violano diritti umani'. Al di là del giudizio sui Cpr sul quale non entro, non credo che un approccio del genere abbia favorito una attenzione maggiore di Salvini ai temi relativi alla questura locale. Allora è tempo che Muzzarelli vada direttamente al punto e nelle sue lettere a Roma si impegni ad essere sindaco di tutti i modenesi, indipendentemente dalla loro appartenenza partitica'.