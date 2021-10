No Green Pass: la piazza di Modena con studenti e operai Fiat

C'erano studenti, famiglie ma anche operai della New Holland Fiat, esclusi fino ad ora dalla mensa e che dal prossimo 15 ottobre saranno esclusi dal lavoro stesso. Per non avere il Green Pass. Insieme in un presidio pacifico che non potendo animarsi in corteo ha trasformato piazzale S.Agostino in centro, a Modena, in un appuntamento ufficialmente statico ma praticamente animato da riflessioni, da canti popolari e civiltà. Come sempre, pacificamente. Così come lo scorso fine settimana succedeva in decine di piazze italiane. Da Trieste a Torino, da Napoli a Milano, da Bassano del Grappa a Modena. Diversi gli gli studenti preoccupati per il diritto allo studio, all'utilizzo e alla condivisione degli spazi pubblici. Tanti gli operai preoccupati per il loro lavoro, dichiaratamente traditi dal sindacato al quale fino a ieri hanno aderito convintamente ma che nel momento in cui si è trattato di difendere il loro lavoro e la loro libera scelta hanno imposto la linea del governo che li vuole fuori.