Ospedale Mirandola a livello di Carpi, definiremo con quali funzioni

'Non si sa ancora con quali funzioni ma siamo decisi a potenziare l'ospedale di Mirandola garantendo a parità di livello con quello di Carpi, riaffermando le richieste contenute nel documento PD inviato alla regione sui servizi da garantire. In una cornica legislativa che ha di fatto superato i Pal e dal 2015 divide di gli ospedali in HUB e Spoke, dove i primi sono rappresentati dal Policlinico e Baggiovara e tutti gli altri sono cosiddetti spoke'.E' il messaggio lanciato alla platea PD riunita nell'appuntamento elettorale con il Candidato all'Uninominale alla Camera Collegio 7 (Carpi e bassa modenese), Andrea De Maria, sia dal consigliere regionale Palma Costi sia dall'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini.

La prima presa letteralmente a mentore del candidato alle elezioni, originario di Bazzano, già sindaco di Marzabotto, parlamentare dal 2018, ma dichiaratamente non conoscitore del territorio della bassa modenese, almeno nello specifico delle questioni territoriali come quello sull'ospedale: 'Sul fronte sanità l'altro giorno ero a Carpi dove è necessario costruire un ospedale ex novo al posto di quello vecchio. Su Mirandola mi affido alle parole e alla relazione di Palma Costi nella quale l'assessore regionale ha ribadito l'intenzione di sostenere la causa dell'ospedale di Mirandola' anche e soprattutto in relazione con l'ospedale di Carpi. Quindi 'col il mantenimento ed il potenziamento delle funzioni e dei reparti persi ma con una grande incognita. Quella delle risorse che il nuovo governo riuscirà a stanziare, e quella del personale'. Aspetto, quest'ultimo, sottolineato oggi con preoccupazione a Bologna, in un congressoo Cisl, dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini.