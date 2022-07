'Parole di Salvini? Riforma più urgente è riapertura manicomi'

'Devo dire che le prime dichiarazioni di Salvini che ho sentito, le solite palle sulla tassa piatta, sugli immigrati, un’altra scienziateria come quota 40, mi hanno convinto di una cosa che ho ripetuto più volte: la riforma più urgente da fare in Italia è la riapertura dei manicomi'. A usare queste parole è stato ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. 'Se dovessero prevalere queste forze politiche a pagare sarà il sud. Rischiamo di farci male'.

