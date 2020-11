Passo falso Carpi a Pesaro: 3-2

La doppietta di Biasci non è bastata, nemmeno per un pareggio. Il video del post-partita di mister Pochesci





Serie C Girone B, 12a giornata

VIS PESARO – CARPI 3-2

VIS PESARO: Bastianello; Gennari, Brignani (8’st Eleuteri), Lelj, Stramaccioni; Pezzi, Ejjkai (1’st D’Eramo), Di Paola; De Feo (45’st Ngissah), Marchi (10’st Lazzari), Cannavò. All. Di Donato.

A disposizione: Bianchini, Farabegoli, Nava, Pannitteri, Faraghini.

CARPI: Rossini; Gozzi, Venturi, Varoli; Bayeye (28’st Ferretti), Fofana, Ghion (20’st Bellini), Lomolino (14’st Marcellusi); Maurizi; Biasci, Carletti (13’st Giovannini). All. Pochesci.

A disposizione: Pozzi, Varga, Mancini, Salata, Motoc, Ridzal, Offidani, Ceijas.

Arbitro: sig. Maggio di Lodi.

Marcatori: Cannavò 6’pt, Biasci 37’pt, 45′ rig., D’Eramo 9’st, Di Paola 24’st

Ammoniti: Venturi (C), Lelj (V), D’Eramo (V), Ghion (C), Stramaccioni (V), Di Donato (all V.), Bastianello (V).

Espulsi: Rossini (C) e Lazzari (V).

Recupero: pt 1′ – st 7′

Crediti foto: Vis Pesaro 1898