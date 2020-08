Pavullo, ecco il nuovo stralcio del pedonale aeroporto: 'la comunità vince'

Tempi rispettati, nonostante lo stop del lockdown. Il terzo stralcio del percorso ciclopedonale attrezzato realizzato negli ultimi 2 anni anni per idea capacità e volontà di un nutrito gruppo di imprenditori motivati e capitanati nell'iniziativa dall'amministratore di Vid hydraulics Adamo Venturelli, è pronto. Con tanto di illuminazione notturna. Che avvolge e delimita il perimetro dell'aeroporto. Un percorso completato ora per i tre quarti. Ultimo stralcio che collega la parte ad U verso sud/querciagrossa alla parte nord, costeggiando la SS12, completato in questi giorni ed inaugurato venerdì scorso con il taglio del nastro da parte di Adamo Venturelli alla presenza del sindaco, del Direttore dell'Aeroclub, della presidente di Confindustria Emilia e delle stelle dello sport Andrea Giani, (insieme al DG Modena Volley Sartoretti) e della ciclista campione del mondo, la pavullese Rachele Barbieri. Le immagini della cerimonia e ed i loro interventi nel videoPerché quando Il terzo stralcio del percorso ciclopedonale che gira letteralmente intorno all'aeroporto di Pavullo

