R-nord, forum PD: di sera rimangono i problemi, servono più controlli

Una situazione migliorata di giorno, in parte grazie alla riqualificazione urbana, ma non di notte dove i problemi legati allo spaccio, alla prostituzione ai bivacchi di gruppi e bande di stranieri spesso irregolari e senza fissa dimora, continuano a farla da padrone, come anche due giorni le immagini de La Pressa hanno confermato. Problemi al centro del confronto del forum PD che ieri ha iniziato la serie di appuntamenti cittadini da uno dei luoghi più caldi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dal residenziale R-Nord, il complesso da quasi 200 appartamenti (ora circa la metà in mano pubblica), da 20 anni oggetto di riqualificazione dichiaratamente urbana e sociale che per la parte sociale stenta ancora a decollare.A tirare le fila dell'incontro il responsabile della sicurezza PD di Modena, nonché capogruppo in Consiglio Comunale, Antonio Carpentieri.