L’attività svolta tra il pomeriggio e a sera di ieri, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto il concorso della Polizia Locale con un’unità cinofila antidroga, di personale del posto di Polizia Ferroviaria per l’area di competenza e il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.Il dispositivo ha pattugliato zona Gramsci, con particolare attenzione al complesso R-Nord e al Parco XXII Aprile; proprio all’interno di quest’ultimo, durante un controllo di polizia, un cittadino nigeriano ha minacciato gli operatori con una bottiglia, motivo per il quale è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.Nel complesso sono state identificate 93 persone, di cui 12 straniere. Predisposto un posto di controllo lungo viale Montecuccoli per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.