Sicurezza stradale: il M5S Modena punta su 'Rioni 30'

Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Modena.



'Il Movimento sostiene la campagna contro le modifiche al Codice della strada in discussione in questi giorni a Roma (disegno di legge C. 1435) promossa da numerose Associazioni e ha presentato una mozione in Consiglio Comunale che chiede al sindaco di farsi carico di contrastare con forza le norme che limitano l’autonomia dei Comuni relativamente alla mobilità e viabilità ( rendendo difficoltosa la creazione di ciclabili, zone ZTL, zone quiete , zone 30) e che sono in contrasto con il Piano nazionale per la sicurezza stradale (PNSS) 2030 e con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell’ONU-OMS. E’ anche necessario che si tornino a finanziare azioni per la mobilità dolce, recentemente tagliate dal Governo. I Consiglieri Comunali del Movimento 5 stelle di Modena, ricordando che il 73% degli incidenti in Italia avvengono sulle strade urbane e che la probabilità di sopravvivenza di una persona investita è del 10% se il veicolo investitore viaggia a 50 km/h e del 90% se il veicolo viaggia a 30km/h, ritengono che occorra assolutamente affrontare con decisione questo problema che, ricordiamolo, oltre ai crescenti problemi ambientali crea morti e feriti e danni sociali'.