Rapina due donne in 20 minuti: fermato 33enne tunisino

La Squadra Mobile ha attivato immediatamente le ricerche e, grazie anche all’analisi delle immagini di video sorveglianza presenti all’interno della stazione ferroviaria, gli agenti sono riusciti a rintracciare il malvivente proprio mentre era in procinto di abbandonare la città a bordo di un treno. Il tunisino era ancora in possesso del telefono cellulare rubato poco prima al parco Novi Sad.

Nelle immagini l'uomo, un 33enne tunisino, ora fermato come indiziato di delitto, che si aggira, alle 5,30, nel sottopasso della stazione. Ed il momento in cui, dopo avere rubato la borsa ad una donna in attesa del treno, ha provato a darsi alla fuga ma è stato raggiunto dal figlio della vittima della rapina e con il quale è nata una collutazione. Lui è riuscito a fuggire ma dopo avere abbandonato la borsa. Immagini che hanno consentito alla Polizia di Stato di individuarlo e di fare scattare il fermo di indiziato di delitto.

