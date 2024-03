Modena, ubriaco fugge dopo incidente: tunisino denunciato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo aver attivato il 118, gli operatori della Polizia locale giunti sul posto, insieme al personale dell’Unità operativa dell’Infortunistica si sono quindi messi subito alla ricerca del responsabile dell’incidente e hanno rapidamente individuato il veicolo, un autocarro Mitsubishi, lungo la tangenziale Pablo Neruda.

Alla guida, un cinquantenne, cittadino tunisino domiciliato a Modena, in regola con i documenti, ma con la patente di guida scaduta. Durante i successivi controlli, anche in considerazione di evidenti segnali di alterazione, tra cui anche la difficoltà nell'articolazione del linguaggio e l'andatura incerta, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici. È risultato avere un tasso alcolico oltre il triplo del valore consentito, quindi nella misura più grave prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada, che prevede un’ammenda fino a 6mila euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni.



Accompagnato presso gli Uffici del Comando di via Galilei, è stato quindi deferito all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un sinistro stradale con feriti, oltre che dall’omissione di soccorso e fuga.



Contestate a carico dello stesso anche le violazioni amministrative per guida con patente scaduta che comporta un verbale da 158 euro, omesso controllo del veicolo e mancanza della carta di circolazione dell'autocarro preso a nolo da una ditta di Bologna che quindi non essendo di proprietà del conducente, non è stato sottoposto a fermo amministrativo.