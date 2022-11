‘Rave, ecco l'idea che sorregge gli eventi nel mirino del Governo'

Il Rave Party inteso come una TAZ, 'Zona Autonoma Temporanea' destinata a nascere all'improvviso, crescere e morire in breve tempo. Poche ore, un giorno, due, tre, o anche di più, oppure fino a quando la forza della legge (che i partecipanti chiamano della repressione), agisce, interrompendo il tutto. Una zona fuori dal tempo, dello spazio e della legge, che come tale viene ricreata altri spazi e in altri luoghi. Per dare in modo temporaneo, un'altra dimensione a quegli stessi spazi, riflettendo una società parallela al di fuori delle regole convenzionali, che in poche ore o in pochi giorni nasce cresce muore, per poi rigenerarsi chissà dove e chissà quanto. E come tale volutamente capace di ripetersi, oltre alle regole e alle leggi più o meno dure create per prevenirle e contrastarli. E' il senso dei Rave che Federico, ragazzo romano partecipante al grande evento di Modena, ci ha tenuto a descrivere.