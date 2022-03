Seta, vertenza biglietterie, lavoratori in Municipio: 'Revocate l'appalto'

'Apriremo un tavolo con la Società Holachek per avere garanzie su diritti dei lavoratori in vista anche della scadenza dell'appalto nel 2023'. Dopo avere risposto a due interrogazioni sulla vertenza relativa all'appalto per la gestione del servizio biglietteria Seta, l'Assessore Comunale alle politiche del lavoro Andrea Bosi esce dal Municipio per incontrare i lavoratori in un piccolo sit in all'esterno del Comune. E ripetere loro la posizione dell'Amministrazione su una vertenza non risolta da anni.Piazza Grande è vietata, nell'aula consiliare non si può entrare e allora il gruppo di lavoratori trova spaio autorizzato nel ballatoio del Municipio antistante all'ingresso. Con tanto di cartelli. Per chiedere la revoca del contratto di appalto della società Holacheck, appaltatrice del servizio in virtù di un appalto Seta e accusata di non rispettare l'accordo di cambio di appalto del 2018 sull'utilizzo dei lavoratori.'Il punto è che il lavoro non si è ridotto, e se pensiamo che le ore di servizio che ci vengono tolte vengono compensate con lavoratori esterni, allora siamo alla beffa'. L'esasperazione è palpabile. 'Non ne possiamo davvero più' - afferma Antonella Bernardo, delegata sindacale. 'Ci sono stati dei fatti dei richiami e tolte ore di permesso anche per piccole cose e da anni ormai viviamo male il nostro lavoro. Ci sentiamo vessati'La Pressa ha seguito il pomeriggio di presidio dei lavoratori sfociato nell'arrivo dell'Assessore Bosi