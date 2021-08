'Tanti no vax finiscono in ospedale, chiedono scusa e si convertono, vorremmo interrogarli'

Abbandonata almeno ufficialmente l'ipotesi di fare spiegare pubblicamente ai medici e ai sanitari che hanno espresso dubbi sui vaccini, e non si sono vaccinati al punto da rinunciare alla propria carriera e al posto di lavoro, le ragioni della loro scelta, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena potrebbe essere messa a sistema presto una raccolta delle ragioni sulle quali persone comuni che non si sono vaccinate, pur potendolo fare, fondano la loro scelta. Un'idea che circola tra i professionisti dell'azienda ospedaliera - ha confermato il Direttore Generale Claudio Vagnini - e che ha già registrato l'ok dichiarato del Direttore della Terapia Intensiva del Policlinico Girardis. 'Molti no vax che arrivano in terapia intensiva poi si convertono' - afferma il Prof Girardis pur dichiaratamente contrario all'obbligo. 'Molti no vax vanno a sbattere e ci chiedono aiuto e scusa' - afferma Il Direttore Claudio Vagnini.Conversioni, scuse, atti forti come se in gioco ci fosse una professione di fede, che come tutte le fedi può essere cieca. In un senso o nell'altro. Atti di conversione e di ravvedimento che secondo Vagnini, andrebbero utilizzati come testimonianza pro-vax. 'Vorrei che queste persone uscissero allo scoperto e spiegassero che cos'è il Covid'