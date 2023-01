Tensione all'R-Nord: uomo alterato aggredisce la vigilanza e blocca l'accesso al supermercato: fermato

Per il personale del supermercato di recente inaugurazione nella galleria dell''R-Nord, un assaggio crudo della realtà sociale che continua a permeare quotiianamente li spazi a piano terra del complesso residenziale su via Canaletto sud. Sbandati, tossicodipendenti e spacciatori. Anche durante il giorno. Tra questi un uomo straniero, in totale alterazione psicofisica, a dorso nudo e senza scarpe, prova ad introdursi nel supermercato. Vedendosi vietato l'accesso reagisce scagliandosi contro l'addetto alla vigilanza in servizio alla porta ingresso. Siamo sotto la galleria centrale sulla quale si affaccia l'ufficio postale e gli uffici distaccati della Polizia Locale. Ma l'addetto alla vigilanza è solo a contrastare l'offensiva dell'uomo dalle mosse e dal comportamento imprevedibile. Unico supporto da alcuni passanti che invitano a loro volta l'uomo a desistere.Inutile il tentativo di allontanarlo, a parole, spiegando che stava impedendo l'accesso agli altri.Ma l'uomo non desiste nemmeno a seguito dell'invito di alcuni presenti e decide stendersi a terra all'altezza della porta scorrevole dell'ingresso e, a piedi nudi, di impedirne l'apertura e bloccare l'accesso. 'Facci lavorare' - ripete l'addetto alla sicurezza ma l'uomo è in uno stato confusionale tale da farsi beffa delle parole del personale. Ripetendole. Passano minuti in cui nessuno entra né esce del locale. Fino alla decisione di intervenire. L'uomo viene bloccato a terra, poco distante dalla porta, davanti agli sguardi attoniti dei presenti. Si dimena e urla. Fino all'arrivo delle forze dell'ordine.