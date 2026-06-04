Donne, e studentesse, che fanno impresa: inaugurato il murales che omaggia le imprenditrici

Svelato il murale 'Donne che fanno impresa', realizzato sulla parete esterna della sede provinciale di Confesercenti Modena: un'opera collettiva che intreccia arte e imprenditoria femminile, frutto della collaborazione di Impresa Donna Confesercenti Modena con l'IIS A. Venturi di Modena e con il patrocinio del Comune di Modena - Assessorato alle Pari Opportunità, rappresentato alla cerimonia dall'assessore Alessandra Camporota.Dopo la preentazione, nel marzo scorso, dell'opera scelta tra le diverse realizzate e proposte, e due mesi di intenso lavoro collettivo, il murale è finalmente realtà. Il progetto 'Donne che fanno impresa' ha preso vita dagli elaborati personali che ogni studentessa e studente della classe 4G - indirizzo Arti Figurative ha sviluppato per decorare una porzione della parete esterna dell'Associazione, di una lunghezza totale di 12 metri. Dietro ogni singolo lavoro, mesi di ricerca, studio dei disegni, scelta dei colori e cura dei dettagli compositivi.Tra tutti, la commissione — composta da docenti del Venturi e rappresentanti di Confesercenti Modena — aveva scelto il progetto di Rebecca Casella Cecere, premiato per la forza comunicativa, l'originalità della visione e la coerenza con i valori del progetto.L'opera è stata poi portata su parete dall'intera classe: Gianluca Alessandro, Agnese Banari, Beatrice Bolognini, Giulia Brunetti, Rebecca Casella Cecere, Viola Catozzi, Zoe Covizzi, Jacopo Della Guardia, Aurora Fogliani, Michela Francardi, Viola Gueli, Francesca Leonetti, Anna Lodesani, Adriano Marmora, Margherita Melotti, Marianna Principato, Sofia Ravagnani, Diego Rinaldini, Chiara Sighinolfi, Sibilla Terzi, Sofia Tiberio, Asia Usai, Sara Zamboni.Tutte impregnate in settimane di lavoro, esposte agli agenti atmosferici come per altro il muro da trasformare. Sotto un gazebo dove si è concentrata l'abilità del docente Diego Cataldo. 'La pittura a secco ha richiesta, a causa della temperatura del muro, di muoverci come in un affresco. Le ragazze sono state bravissime' - afferma.'Le studentesse e gli studenti della 4G hanno saputo trasformare un'idea in un'opera concreta. Il murale trasmette la forza e la determinazione delle donne nel mondo del lavoro, e lo fa attraverso lo sguardo dei giovani, creativo e coraggioso. Un'opera che ci ricorda come l'imprenditoria femminile debba essere maggiormente valorizzata: secondo i dati Istat, in Italia le imprese femminili rappresentano solo il 22% del totale. Promuovere pari dignità lavorativa e autonomia imprenditoriale per le donne non è solo una battaglia di civiltà, ma una necessità per il pieno sviluppo economico del Paese. Per questo, come Associazione, siamo al fianco di tutte le giovani donne che hanno un'idea imprenditoriale e vogliono realizzarla e, anche tramite l'autonomia economica, realizzarsi pienamente', così Dania Botti, Presidente Impresa Donna Confesercenti Modena.'Grande soddisfazione per la conclusione del murale 'Donna che fa impresa', realizzato dalla classe 4G Arti Figurative del nostro Istituto all'interno della Formazione Scuola Lavoro per la sede Confesercenti Modena. Questa collaborazione rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra scuola e territorio, capace di offrire agli studenti un'importante esperienza di crescita reale. Il brillante risultato ottenuto non è solo un'opera che valorizza lo spazio urbano, ma la testimonianza visiva del talento e dell'impegno dei nostri studenti e studentesse che si sono misurati con un compito di realtà e con un tema molto importante dal significato potente. Ringrazio Confesercenti per la fiducia e l'opportunità; insieme abbiamo tracciato un percorso che unisce creatività, cultura d'impresa e valorizzazione del territorio', afferma Luigia Paolino, Dirigente Scolastica dell'IIS A.Venturi.'Intervenire su una superficie di 12 mt di lunghezza ha richiesto una gestione tecnica complessa. Gli studenti della 4G hanno dimostrato una maturità straordinaria, sapendo coniugare responsabilità di cantiere, precisione esecutiva e coordinamento delle attività. Non sono mancate le sfide, comprese alcune giornate di forti intemperie, superate grazie a un eccellente lavoro di problem solving collettivo che ci ha permesso di consegnare il lavoro addirittura in anticipo rispetto ai tempi stabiliti.Dal punto di vista tecnico e formale, il risultato è estremamente soddisfacente; la qualità esecutiva finale, la gestione delle proporzioni su grandi dimensioni e la resa cromatica finale premiano pienamente il loro grande impegno', commenta Diego Cataldo, professore della classe 4° G