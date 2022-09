Torna in Marocco e subaffitta la casa popolare, il sindaco conferma: 'Concessione revocata, lui non era in casa ma c'era un ospite'

'Il soggetto, inserito nell'elenco Acer, aveva ricevuto in concessione una casa popolare che gli è stata ritirata perché era altrove e all'interno della casa c'era un ospite'. A ciò che già aveva specificato con un post all'indomani del botta e risposta avuto con la giornalista di Rete 4 della trasmissione Fuori dal Coro che gli aveva chiesto conto di un alloggio pubblico concesso a Modena (stando ad una mail dell'ufficio casa del comune di Modena), ad un cittadino marocchino che lo aveva subafittato dopo essersi ritrasferito nel suo paese d'origine, il sindaco ha aggiungnto oggi una conferma: 'Lui non c'era e nella casa c'era un ospite'. Una conferma arrivata in Consiglio Provinciale, questa mattina, dove Muzzarelli era presente nella sua veste di Consigliere provinciale, e dove il consigliere d'opposizione di Forza Italia Antonio Platis aveva chiesto chiarezza (essendo Acer una agenzia partecipata dalla Provincia), sul caso al centro della trasmissione TV.Doppiamente vittima, da cittadina contribuente che con le sue tasse finanzia il sistema degli alloggi pubblici, e come proprietaria di appartamento, che nonostante lo sfratto non riesce non solo a farsi pagare il canone ma nemmeno a rientrare in possesso di casa propria, la donna modenese che ha denunciato il tutto al sindaco e alle autorità, rivolgendosi, disperata, anche alla trasmissione televisiva. Modenese che rischia anche una denuncia paventatata dal sindaco stesso per diffamazione, visti i toni accesi con cui la signora si sarebbe rivolta, esasperata dalla situazione, al primo cittadino, in piazza.“Non sono tollerabili maglie larghe” - incalza il Consigliere Platis. 'Ogni caso di subaffitto od occupazione abusiva va perseguita.La nostra Provincia detiene il 20% di ACER e oggi approviamo l’intero bilancio dell’ente e le sue partecipate. Quanto emerso dalle cronache non può essere sottovalutato. Siamo di fronte a reati gravi che recano un evidente danno erariale. Ho avanzato formale richiesta per verificare puntualmente con ACER ogni situazione, per avere la certezza che le case popolari siano veramente al servizio dei meno abbienti e di chi ne ha realmente bisogno. Una richiesta che il Presidente della Provincia Tomei ha accolto.Nei prossimi giorni – appena completato il controllo chiesto da FI ed accolto dal Presidente Tomei – confidiamo vengano punite in modo esemplare tutte le eventuali truffe od occupazioni abusive'Gli interrogativi ai quali dare risposta e gli aspetti da chiarire rimangono al tanti, sia sul piano tecnico che politico: da chiarire è che cosa il sindaco abbia inteso parlando di 'ospite' trovato all'interno dell'alloggio popolare in questione. Ovvero quell'ospite c'è ancora? E' stato allontanato dall'alloggio nel quale, essendo collegato al soggetto a cui è stata revocata la concessione, non avrebbe diritto e titolarità per stare? Quando è stata revocata la concessione? Che ruolo ha l'ufficio casa del Comune nella gestione della concessione? Perché il sindaco risponde alla giornalista, di non potere revocare la concessione e, in consiglio provinciale, afferma che l'Amministrazione l'ha ritirata? E come combacia questo con la mail dell'ufficio casa nella quale si conferma che al soggetto marocchino è stata concesso un alloggio popolare nel giugno 2021?Gianni Galeotti