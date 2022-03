Una preghiera per Badre, la Sacca dice no all'indifferenza

C'era il parroco, c'erano tanti residenti del quartiere, c'erano i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, c'erano gli opertori di strada di Porta Aperta, e c'era l'assessore ai servizi sociali del comune di Modena Assessore Pinelli, in rappresentanza del Comune. E c'erano tanti ceri accesi in memoria di Badre, il 45 enne senza fissa dimora morto ieri notte in un giaciglio di fortuna ricavato da più di una settimana sulla terrazza del centro commerciale Sacca. Pochi giorni la chiusura del programma di accoglienza invernale del Comune. Dall'11 marzo per persone come Badre non c'era più posto. Così come lì, su quella terrazza dove Badre ed un suo connazionale avevano trovato rifugio. Ricavando un giaciglio in cui dormire, tra bancali, fioriere ed alcune lamiera ricavate da materiale del cantiere. Una morte che ha colpito perché simbolo di solitudine, di mancata integrazione, di indifferenza.Nel video le immagini del raccoglimento e le dichiarazioni dell'Assessore Roberta Pinelli, del parroco, Don Francesco, e dei Consiglieri comunali Moretti e Rossini (presenti anche Stella e Carpentieri)