Una stella cometa, nove yeti e tre grandi alberi: Modenamoremio illum

Accesa oggi da Modenaamoremio e Comune la nuova illuminazione

Nove yeti morbidissimi e pronti a ricambiare ogni abbraccio con risate e gemiti affettuosi. Sono loro, in piazza XX Settembre, a definire quest'anno l'installazione della Lunati scenografie. Dal babbo Natale ballerino classico che aveva fatto il giro d'Italia, quest'anno è il turno di 9 yeti dallo sguardo gentile. Nulla di abominevole nello sguardo, niene a che vedere con l'abominevole uomo delle nevi. Poco più in là, in piazza Grande, un albero di grandi dimensioni, con la sacra famiglia. Albero anche nuovamente in Piazza Roma, a breve distanza dalla pista di pattinaggio su ghiaccio, mentre in piazza Mazzini una grande stella cometa seguita dai tre remagi diventa da subito teatro di centinaia di selfie. Si è rinnovato oggi in centro a Modena l'appuntamento con l'accensione degli addobbi più importanti e luminosi del centro storico. Presenti il sindaco, gli assessori al centro storico e alle attività produttive Bosi e Ferrari, oltre a presidente e direttore di Modenamoremio, Mario Bugani e Maria Carafoli.













