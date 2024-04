Modenamoremio, ecco tutti i nomi del nuovo vertice

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con analogo voto all’unanimità è stata approvata la composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione che avrà, da oggi, il compito di guidare l’associazione per il prossimo triennio.Tra i componenti del nuovo consiglio, 11 sono conferme e 2 le nuove entrate, in parte espressione delle associazioni di categoria direttamente rappresentate come da Statuto della società, e in parte sono operatori economici con attività di vario genere. Il presidente e i vicepresidenti verranno indicati dal Consiglio stesso nella prima seduta utile.

Dopo un saluto di congedo e di ringraziamento del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ai dirigenti che hanno guidato fin qui Modenamoremio e ai molti commercianti presenti, durante l’Assemblea è stata inoltre presentata la relazione sulle attività 2023 dall’ex Direttore della Società Maria Carafoli e quella programmatica sulle attività del 2024 dal nuovo Direttore della Società Angelo Giovannini che ha illustrato alcune iniziative già in corso d’opera e altre in arrivo nei prossimi mesi.



'Siamo molto soddisfatti di questo momento assembleare - dichiara il Presidente Mario Bugani - perfetto passaggio di consegne da un CdA all'altro e tra i due direttori. Inoltre, un'ottima occasione per ringraziare e omaggiare adeguatamente la figura storica di Maria Carafoli, il Sindaco Muzzarelli, gli assessori Bosi e Ferrari ed il dirigente Bertugli coi quali in questi anni abbiamo lavorato benissimo lavorando insieme per il nostro centro storico e per Modena'



A conclusione dell’incontro si è tenuto un momento emozionante con un saluto di particolare intensità a Maria Carafoli, che dopo 12 anni di successi alla guida di Modenamoremio, con questo atto ufficiale ha concluso la sua esperienza nella società.



A oggi, il Consiglio di amministrazione di Modenamoremio è quindi composto dai seguenti 13 membri:

Bardelli Alessio

Bassi Francesca

Bersani Marina

Bonardi Jerome

Bugani Mario

Dugoni Alberto

Gozzi Maria Cristina

Ligabue Cinzia

Moschin Francesca

Nicolini Marcello

Salvarani Paolo

Vaschieri Lorella

Venturelli Mirco



I rappresentanti delle Associazioni di Categoria che partecipano in forma permanente ai lavori del consiglio sono:

Daniele Cavazza di Confesercenti

Alberto Crepaldi di Ascom Confcommercio

Fabio Degiuli di CNA

Fabio Sala di Lapam.