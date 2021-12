Vaccini bambini, ok per tutti ma priorità ai vulnerabili

'Noi vediamo i pazienti che necessitano il ricovero e che quindi hanno quadri clinici più gravi. In questo momento ne abbiamo ricoverati due, un lattante e un bambino, che stanno nel complesso abbastanza bene. Sappiamo che i bambini raramente sviluppano la forma più grave della malattia. Quando succede, purtroppo, abbiamo visto anche noi in questi mesi infezioni con interessamento multisistemico che hanno portato a ricoveri in Terapia Intensiva e a lunghi ricoveri ospedalieri. In questi casi, anche quando il bambino guarisce, spesso sviluppa importanti conseguenze a lungo termine. Per questo motivo la vaccinazione è un’importante forma di prevenzione della forma più grave della malattia anche per i bambini. Un’opportunità che i genitori possono valutare assieme al pediatra di Libera Scelta che conosce molto bene il proprio assistito'Così il Prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno infantile dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.Ricordiamo che le prenotazioni delle vaccinazioni Covid nella fascia di età 5-11 anni inizieranno (per la provincia di Modena, con sms inviato direttamente dall'Ausl con data, ora e luogo dell'appuntamento, da lunedì 13 dicembre. Le somministrazioni inizieranno tre giorni dopo, giovedì 16 dicembre.