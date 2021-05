Vaccini: un 40enne modenese su 3 si è prenotato, sms dal 3 giugno

Fatta un pò di chiarezza rispetto a cosa si dovranno aspettare i 50enni che hanno prenotato la vaccinazione e che hanno ricevuto l'sms dall'Ausl o la chiamata del proprio medico, arrivano anche le prime istruzioni per i candidati alla vaccinazione di età compresa tra i 40 ed i 49 anni. In realtà, per questa fascia, le informazioni anche sulla disponibilità dei vaccini non erano chiare fino a qualche giorno fa nemmeno per i medici di famiglia. Oggi, nel punto settimanale sull'andamento della pandemia e delle vaccinazioni, la coordinatrice provinciale del piano provinciale Silvana Borsari ha rassicurato sia sulla disponibilità dei vaccini anche per questa fascia e sulle modalità di prenotazione e di coinvolgimento dei medici di famiglia: sostanzialmente analoghe a quelle già utilizzate nei confronti dei 50 enni. Ovvero sms dal 3 giugno dall'Ausl per quel terzo di target che si è prenotato, ma mantenendo, anzi sollecitando, l'opportunità per chi non si è ancora prenotato di farlo attraverso il canale web regionale, accessibile anche dal sito ausl provinciale, ma anche direttamente contattando i propri medici di famiglia.