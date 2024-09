5 oggetti da stampare in 3D per la vostra casa?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Se non avete una stampante 3D non temete: potete affidarvi ad un servizio stampa 3d , a cui spesso si affianca la possibilità di richiedere delle lavorazioni cnc online Fatta questa premessa, arriviamo al punto: quali sono 5 accessori che dovreste assolutamente stampare in 3D?

Portachiavi personalizzati

Iniziamo con qualcosa di semplice e di non troppo voluminoso: un bel portachiavi personalizzato. Tutti usano un portachiavi, ed alcuni ne hanno anche più di uno. C’è chi ha un portachiavi per la macchina, e chi ne usa un altro per le chiavi della propria abitazione. Con la stampante 3D finalmente ognuno può realizzare il portachiavi più adatto alle proprie esigenze, progettandolo da sé o usando i progetti già disponibili in rete.

Sicuramente l’estetica è molto importante: si può fare un portachiavi con le proprie iniziali, con un simbolo di una serie tv o di un film, o anche con il logo della propria squadra di calcio.

Noi consigliamo di non basarvi unicamente sull’estetica, ma di pensare anche alla sua funzione. Un portachiavi potrebbe anche essere usato come apribottiglie, per esempio.

Organizer per cavi



Come avrete già capito dal paragrafo precedente lo scopo di questo articolo è quello di mostrarvi come la stampante 3D possa essere usata per realizzare oggetti semplici ma di grande utilità. Esistono molte soluzioni che possono cambiare la nostra vita di tutti i giorni in maniera insospettabile.

Ecco perché tra i nostri consigli c’è quello di stampare un organizer per cavi. La tecnologia è in ogni angolo della nostra abitazione, e non è raro ritrovarsi a dover affrontare cavi e cavi che si aggrovigliano tra di loro, fino a diventare inestricabili. Con un organizer si può evitare tutto ciò, rendendo la distribuzione dei cavi più ordinata e omogenea.

Potete trovare tanti progetti online, grazie ai quali possono stampare organizer per cavi da sistemare dietro la tv, sotto la scrivania o in qualsiasi altro angolo.

Vasi da fiori decorativi

Quanto sono noiosi i classici vasi per i fiori? Spesso si ha la sensazione che siano un elemento quasi da nascondere, in contrapposizione alla meraviglia dei fiori che ospitano.

La stampante 3D può esserci di grande aiuto nel cambiare questa situazione. Con una stampante domestica si possono realizzare dei vasi privi di difetti, di ogni forma e dimensione. Con una ricerca in rete potete trovare tanti progetti da usare o da modificare, così da aggiungere un tocco di personalizzazione in più.

Il nostro suggerimento è di lavorare sia sulla forma dei vasi, sia sui motivi che li decorano. Con le forme potete davvero sbizzarrirvi senza nessun limite. Il nostro suggerimento è di cercare delle soluzioni che siano in qualche modo simili al resto dell’arredamento. In questo modo il design dei vasi può amalgamarsi senza problemi con lo stile che si è scelto per i mobili e gli altri accessori e decorazioni.

Supporti per smartphone e tablet

Lo abbiamo già detto parlando degli organizer per cavi: oggi la tecnologia è ovunque intorno a noi. Tra i dispositivi più utilizzati ci sono gli smartphone e i tablet, essenziali per interfacciarsi con i social network, per svolgere diverse attività lavorative e anche per fruire di contenuti multimediali.

Per tutti questi scopi potrebbe essere molto utile avere degli specifici supporti, da usare per tenere i dispositivi in determinate posizioni senza tenerli con le mani. In rete potete scoprire tanti progetti da poter impostare sulla vostra stampante. Ogni progetto risponde a specifiche esigenze. Ad esempio se fate spesso videocall potrebbe esservi utile un supporto con uno spazio in cui far passare il cavo per la ricarica o per gli auricolari.

Appendini da parete creativi

Chiudiamo questo nostro elenco con degli accessori che si usano continuamente nella vita di tutti i giorni: stiamo parlando degli appendini. Quando si entra e quando si esce si usano per sistemare cappotti, giacconi e altri indumenti.

Con una stampante 3D potete divertirvi a fabbricare degli appendini che abbiano forme e linee uniche e particolari, così da adattarsi alla vostra personalità e al resto dell’arredamento. Inoltre potreste aggiungere a questi appendini dei piccoli scompartimenti, dove magari sistemare le chiavi o altri oggetti, come cappelli e occhiali da sole. Con queste aggiunte l’appendino può diventare uno strumento multifunzione, molto comodo e utile per uscire di casa con la certezza di non aver dimenticato nulla.