Abbigliamento da lavoro: quale deve essere e in quali casi il personale deve riceverlo dal datore

Al di là degli aspetti normativi riguardanti il tema del vestiario da lavoro, spesso e volentieri le aziende optano per fornire ai propri dipendenti i capi di abbigliamento. In molti contesti infatti si lavora con una divisa e i datori di lavoro provvedono a ordinare periodicamente uno stock di vestiti personalizzati con il logo dell'azienda – strada percorribile anche online su fullgadgets.



com , sito tra i più noti del settore – così da avere sempre a disposizione il vestiario (o anche una sola parte di esso) per i nuovi collaboratori. Infatti, l’obiettivo è permettere agli impiegati di svolgere le loro mansioni in sicurezza senza però perdere l’identità collettiva; è buona prassi inserire dei tratti distintivi sulle divise, tra cui il logo aziendale. Ma in quali casi il personale deve ricevere l’abbigliamento da lavoro dal datore stesso? Ecco una guida a riguardo.Ci sono alcuni lavori che richiedono obbligatoriamente la rigida osservazione dell’abbigliamento aziendale, il quale va indossato con tanto di dispositivi di protezione individuale quando si svolgono compiti più particolari. Ad esempio, gli operai quando effettuano delle operazioni più delicate devono mettersi in sicurezza, e l’azienda per la quale lavorano senz’altro deve fornire loro dei caschi protettivi, nonché guanti e scarpe antinfortunistiche.





In alcuni settori come quello appena citato c’è una maggiore intransigenza sulla divisa, mentre in altri c’è sicuramente più flessibilità, ma vanno comunque rispettati degli standard. Per fare un altro esempio legato a quanto appena descritto, si può far riferimento agli impiegati nei ristoranti, i quali più che per motivi di sicurezza devono indossare l’abbigliamento aziendale per ragioni estetiche in quanto a professionalità e comunicazione con i clienti. Siccome si tratta pur sempre di divise personalizzate, anche in tal caso è buona prassi che sia il proprietario del ristorante in questione a fornire ai suoi dipendenti gli abiti da indossare tutti i giorni.



Va specificato anche che, non appena un’attività commerciale assume nuovi impiegati, il datore di lavoro deve provvedere con rapidità a fornire ai neofiti le divise. Infatti, un lavoratore deve riuscire a destreggiarsi con comodità pur restando sempre in totale sicurezza. La normativa promulgata a partire 1999 prevede che l’abbigliamento aziendale sia un tratto distintivo per definire i ruoli all’interno dell’impresa stessa, ma deve anche essere in grado di proteggere gli impiegati da eventuali rischi.



Gli obblighi di un datore per la fornitura dell’abbigliamento da lavoro



Gli obblighi di un datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti quando si tratta dell’abbigliamento da indossare sul posto, sopravvengono nel momento in cui ci sono delle mansioni specifiche e complesse da svolgere. Il capo dell’azienda deve assicurarsi che nessun residuo possa contaminare un individuo o l’ambiente domestico di quest’ultimo; inoltre, non ci devono essere incidenti e danni fisici legati alla mancata prevenzione.



Da questo punto di vista, la divisa deve risultare idonea e su misura per i compiti lavorativi a cui far fronte, ed è dovere del datore di lavoro analizzare quali sono le parti del corpo maggiormente a rischio, fornendo tutti i dispositivi di protezione individuale più opportuni. In alternativa, potrebbe anche essere necessario modificare il tessuto dell'abbigliamento da lavoro, a seconda delle esigenze. Ad esempio, per alcune azioni che richiedono il contatto diretto con l’acqua, l’ideale potrebbe essere una divisa realizzata con del materiale ignifugo. La sicurezza, d’altronde, è imprescindibile in ogni caso.