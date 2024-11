Auto usate: la tendenza è quella di noleggiare a lungo termine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Secondo i dati più recenti diffusi da ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell’Automotive Digital), nei primi sei mesi del 2024, il fatturato delle società di noleggio a lungo termine ha visto una crescita del 14% , con la flotta di veicoli in circolazione che ha raggiunto quasi 1,3 milioni di unità, segnando un aumento del 5% rispetto a dicembre 2023.Anche il numero di clienti è in continuo aumento. Sempre secondo le rilevazioni di ANIASA, a giugno 2024, quasi 1 milione di veicoli erano noleggiati da aziende (+6%), mentre il noleggio tra privati senza partita IVA ha raggiunto i 93.000 clienti.

Per quanto riguarda nello specifico la composizione della domanda, è interessante notare come sia in crescita anche la richiesta di auto usate, ossia vetture già noleggiate e revisionate rimesse a disposizione dei clienti che vogliono ottimizzare i costi senza rinunciare ai numerosi vantaggi del long rent.

Questa soluzione garantisce diversi benefici, tra cui quello più evidente è la possibilità di usufruire di un risparmio significativo in confronto al noleggio di un veicolo nuovo appena uscito di fabbrica.







Quanto si risparmia con le offerte di noleggio a lungo termine di auto usate?





Il long rent di auto usate offre tempi di consegna più veloci





Le auto usate noleggiate a lungo termine sono veicoli certificati e garantiti