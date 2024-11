Black Friday 2024: previsioni di vendita e trend

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quest’anno, la data da segnare è il 29 novembre 2024, e le previsioni indicano una crescita significativa delle vendite, soprattutto grazie a un utilizzo più strategico e integrato dei diversi canali di vendita. Marchi come Ollo Store Empoli per il Black Friday organizzano promozioni sia sui loro canali online sia direttamente in store.Ma vediamo nel dettaglio quali sono le tendenze e proiezioni di vendita del Black Friday 2024 sostenute dai risultati del 2023 che hanno registrato un aumento degli acquisti nel mese di novembre, con una spesa complessiva di diversi miliardi di euro solo durante la settimana del Black Friday.

Trend e strategie per il Black Friday 2024

Il Black Friday si conferma come un evento all’insegna dell’omnicanalità, ovvero un’esperienza d’acquisto che si snoda tra vari canali di vendita, dal digitale ai negozi fisici.Il consumatore è ormai abituato a muoversi tra l'online e lo store tradizionale, alternando l’acquisto direttamente in negozio o ordinando online per poi ritirare il prodotto fisicamente (click-and-collect).Per il 2024, si prevede che questa modalità sarà ancora più diffusa, con un incremento degli acquisti finalizzati tramite il ritiro in negozio. I retailer si stanno quindi attrezzando per offrire ai clienti un’esperienza senza frizioni, garantendo continuità tra i diversi canali.Inoltre, la crescita delle transazioni via mobile continua a consolidarsi come uno dei trend più importanti per il Black Friday.Con una sempre maggiore attenzione al commercio tramite smartphone, le aziende stanno investendo per ottimizzare l’esperienza d’acquisto sui dispositivi mobili, migliorando la navigazione, velocizzando le fasi di checkout e assicurando un percorso d’acquisto fluido e sicuro.

L’importanza dell’intelligenza artificiale e della personalizzazione

In vista del Black Friday 2024, molte aziende stanno adottando tecnologie avanzate per ottimizzare la gestione degli ordini e migliorare la customer experience. L’intelligenza artificiale sarà anche uno strumento di rilievo per monitorare i dati in tempo reale e personalizzare le proposte d’acquisto, migliorando l’efficacia delle campagne e il supporto clienti.Grazie all’AI, i brand possono personalizzare le offerte in base alle preferenze e ai comportamenti di acquisto del cliente, creando esperienze d’acquisto su misura e aumentando le probabilità di conversione. Questa tendenza è guidata dal fatto che i consumatori sono sempre più propensi a scegliere brand che offrono interazioni personalizzate e mirate, un elemento determinante per la fidelizzazione del cliente.

Previsioni di vendita e giro d’affari

Il Black Friday è ormai sinonimo di shopping e le previsioni per il 2024 parlano di un giro d’affari globale che potrebbe toccare i 200 miliardi di euro, grazie anche alla sempre maggiore integrazione tra e-commerce e negozi fisici.Il contesto economico e l’avvicinarsi delle festività natalizie contribuiscono a fare di questa giornata un momento chiave per gli acquisti.Secondo le stime, molti consumatori approfitteranno delle offerte per acquistare i regali di Natale, consolidando così il ruolo del Black Friday come data cruciale per le vendite del periodo festivo.Il target principale del Black Friday spazia tra diverse fasce d’età, ma i dati suggeriscono che i Baby Boomers e la Generazione X sono tra i più inclini a fare shopping in questa occasione, specialmente per quanto riguarda i regali natalizi.Anche i più giovani, appartenenti alle Generazioni Y e Z, partecipano attivamente, con una propensione crescente verso acquisti online e mobile.

I prodotti più richiesti per il Black Friday 2024

Ogni anno, il Black Friday vede una forte domanda di prodotti tecnologici , e il 2024 non farà eccezione.Gli articoli tecnologici come console di gioco, giochi per PC e console , smart TV, PC, smartphone, venduti da diversi siti e negozi di cellulari online e non solo. Questi prodotti saranno sicuramente tra i più richiesti, in quanto gli sconti permettono di acquistare questi prodotti a prezzi decisamente più abbordabili.Anche gli elettrodomestici, grandi e piccoli, continueranno a registrare un forte interesse, con molte famiglie che approfitteranno delle offerte per rinnovare o ampliare la dotazione tecnologica della casa.Il settore dell’abbigliamento è un altro ambito che attira molta attenzione durante il Black Friday, con sconti su capi d’abbigliamento e accessori che invogliano a rinnovare il guardaroba in vista dell’inverno.Oltre all’abbigliamento per adulti, anche i prodotti dedicati ai bambini, come i giocattoli, stanno diventando prodotti ricercati durante il Black Friday, in quanto rappresentano un’ottima opportunità per anticipare l’acquisto dei regali natalizi per i più piccoli.