Circolazione venosa delle gambe, come favorire il benessere: guida alla prevenzione

Tra i disturbi più frequenti, soprattutto nelle donne, troviamo l'insufficienza venosa delle gambe: questa problematica si presenta con sintomi piuttosto debilitanti, che spesso intaccano la qualità della vita.Caviglie gonfie, pesantezza nelle gambe, formazione di vene varicose, ma anche crampi o ulcere cutanee nei casi più avanzati: ecco perché è importante favorire il benessere e trovare il modo di migliorare la circolazione venosa delle gambe.Possiamo farlo con una corretta prevenzione: molte donne usano le calze elastiche a compressione graduata per favorire il ritorno di sangue venoso al cuore. Invitiamo ad approfondire più informazioni qui , per trovare il prodotto più indicato per sé.

Combattere l’insufficienza venosa delle gambe

Prima di tutto, i problemi legati all'insufficienza venosa delle gambe non si limitano alla comparsa di vene varicose: sovente si possono presentare dei crampi notturni che influenzano il sonno, o delle macchie cutanee.Una cosa da sapere è che spesso l'insufficienza venosa è di origine genetica: la familiarità è il principale fattore di rischio, tuttavia anche lo stile di vita può avere un peso.L'esercizio fisico dovrebbe essere parte integrante della nostra quotidianità: spesso molti di noi conducono uno stile di vita sedentario, soprattutto chi lavora da casa in smart working.Eppure, nel decalogo della prevenzione all'insufficienza venosa sono presenti diversi consigli: evitiamo di mantenere la medesima posizione per troppo tempo, cerchiamo di sollevare gli arti quando possibile. Muoverci aiuta di fatto a regolare il ritorno al cuore del sangue.

La prevenzione passa anche dalla tavola

L’uso di calze a compressione graduata

L'esercizio fisico non basta: siamo quello che mangiamo. Il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach ci ha lasciato un’affermazione veritiera e che ci può aiutare a comprendere l’importanza di portare determinati cibi sulla nostra tavola.Di base, nel momento in cui ci si rende conto di soffrire di dolore alle gambe, prurito e gonfiore alle caviglie, o ancora un senso di pesantezza che fatica ad andare via soprattutto alla fine della giornata, è bene discutere con il proprio medico per comprendere il percorso da seguire.Spesso gli esperti consigliano di agire sui radicali liberi mediante l'integrazione di alimenti ricchi di vitamina E, Vitamina A e vitamina C, oltre che betacarotene e flavonoidi.Frutta e verdura non possono mancare in un buon regime alimentare, prestando invece attenzione a non eccedere con condimenti a base di acidi grassi saturi, spezie dal sapore intenso, cibi troppo salati o dolci preconfezionati.Nei casi in cui poi si desidera intervenire sul ritorno di sangue venoso al cuore, problematica che può con il tempo portare alla formazione delle vene varicose, è sempre possibile valutare le calze elastiche o calze elastiche a compressione graduata.Con questo prodotto si va a esercitare una compressione graduata, come lascia intuire il nome: è estremamente comodo da portare, e la graduale pressione che esercita dal basso verso l'alto ha il compito di migliorare la circolazione venosa.Esistono molti tipi di calze elastiche, non solo quelle terapeutiche ma anche preventive, che le donne con fattori genetici ed ereditari o chi conduce uno stile di vita molto sedentario può valutare per fare una corretta prevenzione.