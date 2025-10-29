Stone 3D, nuova start up tutta modenese che lavora per brand anche internazionali

È nata a Modena Stone 3D, azienda specializzata in realizzazioni 3D per brand, settore musicale e di entertainment, locali di vario tipo, imprese e privati.

La start up è nata dall’esperienza di Corrado Riccio, professionista nel settore delle stampanti 3D e nella post produzione di oggetti personalizzati e di Daniele Caselli, imprenditore e socio fondatore della Azienda TopJet con sede a Fiorano Modenese (che compirà 35 anni di attività nel 2026) e che progetta e produce stampanti per l’industria.

La stampa 3D offre la possibilità di realizzare con software speciali qualsiasi oggetto che si immagini o desideri: pezzi unici ed esclusivi, gadget particolari anche in produzione limitata, in tempi brevi, con produzione artigianale e lavorazione a 360° compresa di stampa, verniciatura e finiture di dettaglio.

Stone 3D opera e collabora con artisti e brand di rilevanza nazionale ed internazionale come ad esempio Sony, Axos, etc

Sua la recente realizzazione di un allestimento scenografico per lo show musicale Red Bull 64 Bars, Live, che si è svolto a Roma con la partecipazione di Lazza, Fabri Fibra e altri rapper molto noti e l’entrata in scena assieme agli artisti di un iconografico “caprone” illuminato alto quasi quattro metri; L’Azienda ha voluto anche omaggiare il Presidente del Modena Calcio Carlo Rivetti con un particolarissimo canarino in edizione unica e ha prodotto diversi dischi di platino per Sony, tra cui quello di Tedua.

