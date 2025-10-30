Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Quando non bastano più le competenze, il nuovo modo di farsi scegliere in un mercato saturo

Quando non bastano più le competenze, il nuovo modo di farsi scegliere in un mercato saturo

Viviamo in un contesto dove la qualità è data per scontata. Dove chi cerca un professionista ha accesso a centinaia di alternative

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
C’è stato un tempo in cui per farsi scegliere bastava essere bravi. Fare bene il proprio lavoro, mantenere le promesse, costruirsi un nome. Il passaparola faceva il resto. Bastava un cliente soddisfatto, una referenza ben spesa, qualche anno di esperienza alle spalle.
Oggi, quel tempo è finito.
Non perché la competenza abbia perso valore. Ma perché non è più sufficiente a distinguerti. Viviamo in un contesto dove la qualità è data per scontata. Dove chi cerca un professionista ha accesso a centinaia di alternative. Dove il primo filtro non è più la bravura, ma la percezione. La fiducia. Il posizionamento.
Essere bravi è il minimo. Essere riconoscibili è la vera differenza.
E per esserlo, serve molto più che “essere presenti”. Serve avere un’identità chiara. Una voce riconoscibile. Un messaggio che lasci traccia. E questa identità va costruita. Non improvvisata. È qui che entra in gioco il personal branding.

Farsi scegliere prima ancora di essere contattati

Nel mercato di oggi, la vera selezione non avviene quando presenti il preventivo. Avviene prima. Quando qualcuno cerca il tuo nome online. Quando legge il tuo profilo. Quando incrocia un tuo contenuto. Quando sente parlare di te in una conversazione in cui non eri presente.
La decisione di contattarti avviene prima della tua risposta.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
A volte, anche prima della tua consapevolezza.
Per questo oggi il personal branding non è un’opzione per chi vuole “emergere”. È un dovere per chi non vuole perdersi nel rumore. Non basta saper fare. Bisogna farlo sapere. In modo elegante, coerente, professionale.
E farsi trovare, al momento giusto, dalla persona giusta, è una conseguenza di ciò che hai costruito nel tempo.

Il personal branding non è visibilità. È direzione

C’è un grande malinteso dietro l’idea di personal branding. Lo si confonde spesso con l’idea di promuoversi. Di esporsi. Di mettersi al centro della scena.
In realtà, personal branding significa dare una direzione precisa alla propria identità professionale pubblica. Non per piacere a tutti, ma per farsi riconoscere da chi conta davvero.
Non si tratta di pubblicare per il gusto di esserci. Si tratta di far sì che ogni elemento visibile, dal profilo a un post, da un’interazione a una bio, parli con coerenza della tua visione, dei tuoi valori, del tuo stile. E quando questo accade, non sei tu a dover spiegare tutto ogni volta.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Lo ha già fatto la tua presenza.
Se vuoi scoprire come costruire un personal brand forte e coerente, sfruttando gli strumenti digitali in modo strategico, ti consiglio di leggere il libro scritto da Alessandro Gini '21 minuti: Abitudini per crescere con LinkedIn®' per scoprire come fare personal branding e capire tutti i dettagli che fanno la differenza.

Non serve essere famosi. Serve essere riconoscibili

La visibilità fine a sé stessa non costruisce nulla. Anzi, spesso confonde. Chi comunica senza una direzione strategica rischia di dire troppo… senza dire nulla. Di essere visto, ma non scelto. Ricordato, ma non cercato.
Al contrario, chi costruisce una presenza coerente, anche con pochi contenuti, anche con una rete contenuta, diventa riconoscibile per chi davvero conta. Per chi deve scegliere. Per chi è già alla ricerca di un profilo come il tuo, ma deve prima capirne il valore.
Essere riconoscibili non significa piacere a tutti. Significa far dire a chi ti incontra: “Questa persona ha qualcosa da dire. Questo stile mi parla. Questa professionalità mi rassicura”.

Ogni dettaglio rafforza o indebolisce la tua immagine

Nel digitale, ogni azione – e ogni assenza – comunica qualcosa. Il modo in cui è scritto il tuo profilo, la foto che hai scelto, la frequenza con cui pubblichi o rispondi, persino il modo in cui formuli una descrizione professionale… sono tutti segnali che costruiscono (o compromettono) la tua autorevolezza.
Spesso ci si concentra solo sui contenuti da produrre, ma si dimentica il contesto.
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Eppure il contenuto migliore, se inserito in un profilo disallineato, perde forza. Chi investe nel proprio personal branding lavora prima sull’identità. Poi sui contenuti. Poi sulle relazioni. E infine sul posizionamento.
Non nell’ordine opposto.

Il valore percepito nasce dalla coerenza

Non è la quantità di esperienze o il numero di certificazioni a determinare il valore percepito. È la coerenza con cui queste esperienze vengono raccontate e collegate tra loro. Chi legge un profilo professionale cerca una narrazione chiara. Vuole capire cosa sai fare, ma anche perché fai quello che fai, per chi lo fai, e cosa rende il tuo approccio diverso.
Se il messaggio è chiaro, coerente e ben posizionato, chi ti incontra lo percepisce subito. E questo crea fiducia. E la fiducia, nel business, è la moneta più preziosa che esista.

Il posizionamento è ciò che rimane dopo che hai smesso di parlare

Alla fine, il personal brand è ciò che gli altri ricordano di te. È la sintesi emotiva e razionale della tua presenza professionale. Non si misura in numeri. Si misura in decisioni.
Un buon posizionamento ti permette di lavorare con persone più affini, su progetti più stimolanti, con meno fatica e più soddisfazione. Perché quando arrivi al tavolo della trattativa, sei già stato scelto. Perché quando ti scrivono, sanno già cosa aspettarsi.
Perché quando ti consigliano, non lo fanno per simpatia, ma per stima.

Non devi convincere nessuno. Devi far capire che sei la scelta naturale

Chi comunica bene, non ha bisogno di forzare. Chi ha una reputazione solida, non deve ribadire il proprio valore. È il mercato a riconoscerlo. È il pubblico giusto a intercettarlo. È il cliente ad avvicinarsi con rispetto.
Questo è il potere del personal branding ben costruito: rendere il tuo nome sinonimo di affidabilità, chiarezza, valore. E quando questo accade, tutto cambia: i preventivi diventano più semplici, le trattative più rapide, le relazioni più solide.

Inizia da ciò che vuoi essere ricordato

Ogni professionista ha una storia. Ma non tutti sanno raccontarla. Eppure è proprio quella storia, se ben narrata, a renderti unico. A farti emergere in un panorama saturo. A far dire a qualcuno: “Questa persona fa al caso mio”.
Per costruire un personal branding che funziona, devi iniziare da una domanda semplice e potente: cosa vuoi che dicano di te quando non ci sei?
Tutto il resto, contenuti, stile, linguaggio, presenza, verrà di conseguenza.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Medicina estetica e innovazione: classifica delle 8 realtà più interessanti nel panorama europeo

Medicina estetica e innovazione: classifica delle 8 realtà più interessanti nel panorama europeo

La Anderlini Luciano festeggia i 65 anni di attività e riceve in dono La Bonissima

La Anderlini Luciano festeggia i 65 anni di attività e riceve in dono La Bonissima

Navigare tra inflazione e volatilità: la risposta del consulente 'fee-only'

Navigare tra inflazione e volatilità: la risposta del consulente 'fee-only'

Consolle allungabile: la scelta moderna per risparmiare spazio con eleganza

Consolle allungabile: la scelta moderna per risparmiare spazio con eleganza

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena.
Articoli Recenti Stone 3D, nuova start up tutta modenese che lavora per brand anche internazionali

Stone 3D, nuova start up tutta modenese che lavora per brand anche internazionali

IT Automation Parts: automazione industriale e qualità Made in Italy

IT Automation Parts: automazione industriale e qualità Made in Italy

Guido De Carli: 'Le aziende sono tossiche perché emotivamente analfabete'

Guido De Carli: 'Le aziende sono tossiche perché emotivamente analfabete'

Dentro l’artigianato italiano: il laboratorio romano dove prendono forma le partecipazioni di matrimonio più amate d’Italia

Dentro l’artigianato italiano: il laboratorio romano dove prendono forma le partecipazioni di matrimonio più amate d’Italia