Giardino: recinzioni in ferro moderne o in legno?

recinzioni giardino per il tuo immobile.Non si tratta solo di una valutazione estetica o dei materiali, ma anche di fattori esterni come la pendenza del terreno e il clima del posto, considerando ad esempio la frequenza delle precipitazioni o l'intensità del vento. In questo articolo abbiamo deciso di approfondire la differenza tra recinzione moderna in ferro o variante più tradizionale in legno, valutando i motivi per i quali è meglio scegliere un modello piuttosto che l'altro, partendo dalla medesima idea di sicurezza e funzionalità.

La recinzione in ferro presenta una serie di notevoli vantaggi, tra i quali:Scegliere un materiale come il ferro, lavorato per resistere alle intemperie, all'umidità e al calore, si rivela una scelta vincente, soprattutto se trattato con vernici moderne e sostanze atossiche, che isolano i pali e la rete rendendoli resistenti e durevoli nel tempo.Inoltre, la recinzione in ferro prevede una base in cemento molto solida, che dona stabilità a tutta l'installazione, a patto che montaggio e collaudo siano eseguite da un professionista del settore e che la rete sia soggetta a una revisione periodica.

Soprattutto se si posseggono animali, è importante verificare che non ci siano fori nella recinzione e che alcune parti non si siano usurate, così da scongiurare la fuga del tuo amico a quattro zampe e l'ingresso di ladri o malintenzionati.

- Discrezione e versatilità della rete in ferro

Dal punto di vista estetico le reti moderne sono discrete e versatili, con la possibilità di personalizzarle per consentirne l'integrazione estetica con l'ambiente e il resto della casa.

È infatti possibile scegliere il colore, il design e la conformazione, optando per una maglia più o meno stretta per ottenere maggiore privacy e proteggere anche gli animali domestici più piccoli. La rete in ferro si presta non solo a recintare giardini di abitazioni private, ma anche magazzini, capannoni aziendali, terreni, frutteti e campi.

- Semplice manutenzione periodica e pulizia agevole

La recinzione in ferro, salvo l'usura e gli agenti atmosferici particolarmente violenti, non necessita di particolare manutenzione, se non quella ordinaria da svolgere almeno una volta l'anno e possibilmente da parte di un professionista del settore. Inoltre, si tratta di una soluzione semplice da pulire, che dona un effetto ordinato assicurando sicurezza e privacy.

- Velocità di installazione e assenza di lunghe opere murarie

Per installare una recinzione in ferro è sufficiente pochissimo tempo e non sono richieste particolari opere murarie, quindi è possibile farlo rapidamente e mettere in sicurezza il giardino con un prodotto durevole e pratico, come tutti quelli che si trovano sul sito di Retissima e garantiscono al cliente un ottimo rapporto qualità-prezzo.



La recinzione in legno ha certamente un aspetto affascinante e vintage, ideale per case dallo stile rustico, abitazioni di campagna, villette residenziali e luoghi che non richiedono una privacy particolare. Tra gli aspetti che conducono a una scelta del genere troviamo:Oltre a risultare pratica e resistente, la recinzione in legno è estremamente elegante ed eleva l'abitazione dal punto di vista estetico. Non immaginare solo la classica staccionata, ma anche pannelli dalla forma lineare e geometrica, dipinti del colore adatto, trattate con vernici e sostanze che ne assicurano la lunga durata nel tempo.Il legno è un materiale ecosostenibile, che è possibile riciclare e che non inquina l'ambiente una volta dismesso. Inoltre, tutte le vernici usate sono a basso impatto ambientale, per evitare che emettano esalazioni tossiche e siano pericolose sia per l'uomo sia per il territorio.Anche le recinzioni in legno sono piuttosto semplici da installare e non richiedono molto tempo per montaggio e collaudo. Tuttavia, è sempre opportuno richiedere l'intervento di un professionista per il fissaggio e il controllo della base, in modo da ottenere sicurezza e stabilità nel tempo.Pertanto, non esiste la una soluzione sempre migliore per quanto riguarda le recinzioni in ferro o in legno, poiché la scelta dipende dal terreno, dall'effetto estetico che si vuole ottenere, dal tipo di casa moderna o classica e dal budget a disposizione.Il costo di entrambe le varianti dipende da diversi fattori, con i moderni pannelli in legno che hanno un prezzo più elevato della normale staccionata o della semplice rete in ferro. Qualsiasi sia la tua scelta, rivolgiti a professionisti del settore come quelli di Retissima, in grado di personalizzare la rete perfetta per le tue necessità e accompagnarti nella progettazione, l'installazione, il collaudo e la manutenzione.