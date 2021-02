L’azienda modenese Washers compie 30 anni e guarda con ambizione al futuro

Un nuovo portale per celebrare i 30 anni di attività e per rafforzare il progetto multiculturale che coinvolge l’azienda Washers, sempre pronta ad esportare l’alta precisione della nostra metalmeccanica in ogni parte del mondo. Così Washers rialza la testa dopo l’annus horribilis, questo duemilaventi che ci ha lasciato una cicatrice profonda, una battaglia che ha lacerato anche le forti maglie della nostra manifattura, alle prese con un mondo che è diventato improvvisamente molto più vasto. Viaggiare non è così semplice, spostare merci è diventato più costoso ma l’internazionalizzazione è una battaglia che le nostre piccole e medie imprese non possono perdere: “In questi 30 anni di attività abbiamo dato prova di poter dialogare con multinazionali e aziende d’ogni tipo, la nostra produzione e la nostra squadra ci permette di poterci presentare puntuali alle chiamate delle industri tedesche e francesi, siamo attivi in tutto il mondo ed i nostri prodotti rappresentano la buona metalmeccanica di casa nostra, apprezzata anche dalle prime firme del settore automotive” così Massimo Lambertini, che col fratello Luca porta avanti l’azienda specializzata in rondelle e minuteria metallica. Massimo Lambertini ha inoltre parlato del 2021 e del nuovo portale online dell’azienda: “Per iniziare questo 2021, anno nel quale festeggiamo 30 anni di attività, siamo partiti dal nuovo sito internet aziendale, un portale che spiega bene di cosa si occupa Washers, una piattaforma che fa emergere il nostro rapporto con le realtà industriali tedesche e la nostra volontà di continuare a lavorare col mondo arabo e con i paesi del Medioriente e del Nord Africa. Vorrei inoltre ringraziare il professore Mohamad Chehaimi, studioso e grande conoscitore del Vicino Oriente che ha curato la versione del sito in arabo, ci ha fatto visita in azienda ed il suo aiuto è stato prezioso per giungere al termine”.

Sono tanti i progetti di scambio e di contaminazione culturale che coinvolgeranno Washers nel corso del 2021, restate collegati.

