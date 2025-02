L’innovazione parte dall’ascoltare i clienti: Parola di QM srl

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'innovazione in un'azienda non è solo frutto di idee brillanti, ma soprattutto di un ascolto attento e continuo delle esigenze dei clienti. QM Srl, azienda situata in Emilia Romagna con oltre vent'anni di esperienza nella progettazione e produzione di utensili per l'agricoltura e la silvicoltura, ha fatto di questo principio un pilastro della propria strategia.Immersa nel cuore della Romagna, QM Srl ha saputo unire artigianalità e innovazione, rimanendo fedele ai valori dell’autentica produzione Made in Italy. L'azienda si occupa della produzione di strumenti e attrezzature per il settore forestale e agricolo, ma allo stesso tempo si impegna a comprendere profondamente le necessità dei suoi utilizzatori, trasformando i feedback ricevuti in opportunità per migliorare i propri prodotti.

Di cosa si occupa QM e perché è la miglior scelta se operi nel settore forestale o agricolo?

Scopriamo insieme come funziona il processo di lavoro di QM e quali sono i principi cardine di questa azienda in modo da conoscerne la storia , al fine di valutare può essere la scelta giusta per te se sei alla ricerca di strumenti e attrezzature da impiegare nel settore agricolo o forestale.QM Srl si dedica alla progettazione e produzione di utensili e strumenti per il settore agricolo e forestale. L’azienda vanta di oltre 20 anni di esperienza nel campo, aspetto che ad oggi le consente di continuare a garantire un’ottima qualità rispettando sempre gli standard del Made in Italy.

I valori di QM: perché sceglierla

Artigianalità

Innovazione continua

Ascolto dei clienti

Competenza e serietà

Fondata nel 2001, QM ha iniziato la sua attività con la lavorazione meccanica a controllo numerico e progettazione e ha lanciato ufficialmente il proprio brand nel 2016. La società si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per l'elevata professionalità del personale, investendo risorse significative nella qualità dei materiali utilizzati. Grazie a un know-how consolidato e a processi produttivi ben organizzati, QM Srl è in grado di offrire attrezzature agricole e per il movimento terra che rispondono perfettamente alle esigenze degli operatori del settore.Per scegliere il partner giusto in un settore così cruciale come quello agricolo e forestale, è importante considerare non solo i prodotti, ma anche i valori aziendali. QM Srl si distingue in quattro aree chiave:QM Srl è un esempio emblematico di artigianalità di alta qualità, rappresentativa del vero Made in Italy. Ogni strumento o attrezzo viene realizzato a mano da operatori altamente qualificati, che vantano una lunga esperienza nel settore. Questo impegno per la lavorazione manuale consente di mantenere un controllo rigoroso sulla qualità in tutte le fasi produttive, grazie alla cura attenta anche ai minimi dettagli.QM Srl investe costantemente nell'analisi delle ultime novità del settore. L'ufficio tecnico dell'azienda si dedica ogni giorno allo studio per capire come integrare le tecnologie avanzate nei propri processi produttivi, assicurando che ogni prodotto sia all'avanguardia e risponda alle esigenze moderne. Questa continua evoluzione gli permette di sviluppare soluzioni innovative che migliorano l'efficienza e la funzionalità degli utensili agricoli e forestali.L'ascolto attento delle esigenze dei clienti è considerato uno dei pilastri fondamentali dell'azienda. Questo approccio consente di realizzare prodotti completamente su misura, perfettamente allineati con le specifiche necessità degli utilizzatori. L'interazione diretta con i clienti e l'analisi delle loro esperienze sono essenziali per comprendere in dettaglio le loro richieste e aspettative. Grazie a questo scambio costante, nascono nuove idee e innovazioni che migliorano i prodotti, e che allo stesso tempo rendono anche più efficienti i processi di lavoro.La competenza e la serietà sono valori chiave per QM Srl, che si riflettono nella formazione continua del personale. L'azienda investe nella crescita professionale del proprio team attraverso programmi di formazione guidati da capi reparto esperti. Questo approccio garantisce un passaggio efficace delle competenze ai nuovi arrivati, migliorando costantemente la qualità dei prodotti e l’efficienza aziendale. Creare un team coeso e in armonia è un passo decisivo che consente all’azienda di continuare a garantire la massima qualità in ogni lavorazione.