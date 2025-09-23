Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavimenti bagno: design, comfort e resistenza con le soluzioni Atlas Concorde

La scelta dei pavimenti diventa uno dei temi centrali per chi sta progettando o ristrutturando, poiché da questa dipendono tutte le altre scelte estetiche

Il bagno, un tempo puro spazio di servizio, spoglio e poco accogliente, si è trasformato nel tempo in un luogo di cura e benessere, dove la funzionalità – certo – regna sovrana, ma dove anche l’occhio esige la propria parte. Qui la ricerca del relax e il piacere del design, la praticità e lo stile, dialogano in un equilibrio che fa la propria parte nella quiete domestica.
Per questo la scelta dei pavimenti diventa uno dei temi centrali per chi sta progettando o ristrutturando, poiché da questa dipendono tutte le altre scelte estetiche oltre che buona parte della funzionalità dell’ambiente.

Come deve essere un pavimento bagno di qualità

Un buon pavimento bagno deve rispondere a criteri precisi. Primo fra tutti, la resistenza all’acqua, indispensabile per garantire lunga vita al rivestimento e sicurezza in un ambiente esposto all’umidità. A questo si aggiunge la necessità di una superficie antiscivolo, che possa ridurre il rischio di incidenti, e che sia facile da pulire, per rispondere alle esigenze di una routine quotidiana sempre più caotica.
Il bagno poi, è parte integrante della casa, spesso uno degli ambienti più creativi: per questo un bagno ben progettato deve essere coerente con lo stile degli altri spazi, rafforzando l’identità dell’intero ambiente “casa”.

Estetica e personalizzazione

Come abbiamo anticipato, l’aspetto creativo della progettazione è importante quanto la praticità d’uso degli spazi e il ventaglio di scelte stilistiche, oggi, è quanto mai ampio e variegato.
Oltre a cromie e texture praticamente infinite, c’è tutto il filone che rimanda alle superfici naturali che occupa una fetta di mercato importantissima. I rivestimenti effetto marmo, pietra, legno o cemento sono una scelta sempre più frequente, anche grazie alle altissime prestazioni garantite dal gres porcellanato.
I rivestimenti in gres, che riesce a replicare fedelmente superfici naturali, danno infatti la possibilità ai designer di spingersi in aree nuove, grazie alle prestazioni e alla resa di questo materiale, che convive serenamente con l’acqua e che permette soluzioni con un altissimo grado di personalizzazione.

L’innovazione delle soluzioni Atlas Concorde

In questo specifico settore, il marchio Made in Italy Atlas Concorde rappresenta un punto di riferimento internazionale per chi cerca rivestimenti di altissima qualità. Le collezioni in gres porcellanato offrono risposte concrete a tutte le richieste per i pavimenti bagno: resistenza, durata, sicurezza e un catalogo ricco di varianti e ispirazioni, con superfici che interpretano perfettamente le tendenze attuali.
Ogni collezione è pensata per coniugare comfort e design, mettendo al centro l’esperienza quotidiana di chi vive la casa.

Atlas Concorde: manifattura italiana, visione internazionale

La capacità di Atlas Concorde di innovare garantendo standard qualitativi eccellenti ha reso l’azienda un punto di riferimento per progettisti, imprese e privati. L’esperienza maturata nel settore e la vocazione internazionale hanno consolidato il ruolo di quest’azienda modenese come top player nel settore.
Il bagno, nel loro lavoro, è destinato a diventare sempre più un ambiente da godere e da sfoggiare, per questo la scelta dei pavimenti è una decisione fondamentale, quella che trasforma una stanza nuda in un santuario di benessere per sé e per tutta la famiglia.
