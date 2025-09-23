Pavimenti bagno: design, comfort e resistenza con le soluzioni Atlas Concorde

Per questo la scelta dei pavimenti diventa uno dei temi centrali per chi sta progettando o ristrutturando, poiché da questa dipendono tutte le altre scelte estetiche oltre che buona parte della funzionalità dell’ambiente.
Come deve essere un pavimento bagno di qualitàUn buon pavimento bagno deve rispondere a criteri precisi. Primo fra tutti, la resistenza all’acqua, indispensabile per garantire lunga vita al rivestimento e sicurezza in un ambiente esposto all’umidità. A questo si aggiunge la necessità di una superficie antiscivolo, che possa ridurre il rischio di incidenti, e che sia facile da pulire, per rispondere alle esigenze di una routine quotidiana sempre più caotica.
Il bagno poi, è parte integrante della casa, spesso uno degli ambienti più creativi: per questo un bagno ben progettato deve essere coerente con lo stile degli altri spazi, rafforzando l’identità dell’intero ambiente “casa”.
Estetica e personalizzazioneCome abbiamo anticipato, l’aspetto creativo della progettazione è importante quanto la praticità d’uso degli spazi e il ventaglio di scelte stilistiche, oggi, è quanto mai ampio e variegato.
I rivestimenti in gres, che riesce a replicare fedelmente superfici naturali, danno infatti la possibilità ai designer di spingersi in aree nuove, grazie alle prestazioni e alla resa di questo materiale, che convive serenamente con l’acqua e che permette soluzioni con un altissimo grado di personalizzazione.
L’innovazione delle soluzioni Atlas ConcordeIn questo specifico settore, il marchio Made in Italy Atlas Concorde rappresenta un punto di riferimento internazionale per chi cerca rivestimenti di altissima qualità. Le collezioni in gres porcellanato offrono risposte concrete a tutte le richieste per i pavimenti bagno: resistenza, durata, sicurezza e un catalogo ricco di varianti e ispirazioni, con superfici che interpretano perfettamente le tendenze attuali.
Atlas Concorde: manifattura italiana, visione internazionaleLa capacità di Atlas Concorde di innovare garantendo standard qualitativi eccellenti ha reso l’azienda un punto di riferimento per progettisti, imprese e privati. L’esperienza maturata nel settore e la vocazione internazionale hanno consolidato il ruolo di quest’azienda modenese come top player nel settore.
Il bagno, nel loro lavoro, è destinato a diventare sempre più un ambiente da godere e da sfoggiare, per questo la scelta dei pavimenti è una decisione fondamentale, quella che trasforma una stanza nuda in un santuario di benessere per sé e per tutta la famiglia.