Quante persone acquistano online in Italia?

Gli acquisti online sono diventati ormai un’abitudine in tutti i paesi del mondo, Italia compresa. Gli e-commerce, negli ultimi anni, sono cresciuti di numero, e sul web è oggi possibile comprare qualsiasi cosa, dall’abbigliamento agli elettrodomestici, dai prodotti informatici ai generi alimentari. Molte attività al dettaglio hanno scelto di aprire un e-commerce per diversificare le proprie entrate. Ovviamente per sfruttare al meglio questo canale di vendita è importante offrire ai clienti la migliore esperienza di acquisto possibile e al riguardo segnaliamo che nel sito lorenzopinna.it , esperto di esperienza utente, è possibile accedere a diverse informazioni utili per comprendere quali siano le chiavi per arrivare a questo obiettivo. L’e-commerce dunque è un canale, e uno strumento, per raggiungere sempre nuovi clienti.Ma a tal proposito, cosa dicono i numeri? Quante persone effettuano acquisti online? Vediamo cosa ci raccontano le statistiche. Secondo quanto riportato dall’Istat , nel 2022 circa 24 milioni di italiani hanno acquistato sul web. Parliamo di oltre la metà della popolazione; il dato, cresciuto del 6% rispetto al 2021, racconta di un’abitudine sempre più diffusa, ma non quanto nel resto d’Europa: negli ultimi 3 mesi dello scorso anno hanno fatto acquisti online circa il 37,3% della popolazione di 16-74 anni residente in Italia contro il 56,1% della media europea. Ad acquistare su Internet, sono soprattutto gli under 44 e le persone di genere maschile (ma il divario di genere scompare nella fascia dei giovanissimi).

Inoltre, i residenti nel Nord Italia trascinano il trend: negli ultimi tre mesi del 2022, la percentuale degli acquisti al Nord è stata nettamente più elevata rispetto al Sud (44% contro 26,5%).



Quali sono i beni più acquistati?

Intanto, bisogna dire che a vendere, in Italia, sono soprattutto le grandi imprese (47%), mentre le aziende tra 10 e 49 addetti si fermano a poco oltre il 16%. Ciò nonostante, lo spazio per le aziende che vendono prodotti di nicchia non manca, e la crescita è una questione di tempo. Per esempio, tra le nicchie di mercato in ascesa troviamo la moda circolare, i prodotti beauty ugualmente ecosostenibili, prodotti alimentari bio e gli articoli artigianali di lusso. I beni più acquistati? Abbigliamento e accessori, articoli per la casa ed elettrodomestici e, ovviamente, serie e film in streaming.



Perché le persone acquistano online?

I motivi che spingono gli italiani ad acquistare sempre più spesso online sono diversi. La comodità, intanto: si può comprare ciò che si desidera, in modo semplice, da qualsiasi luogo e in qualsiasi orario, evitando di doversi spostare fisicamente per raggiungere un negozio al dettaglio. Pochi passaggi e l’ordine è fatto.

Poter scegliere tra un'ampia varietà di prodotti è un altro dei motivi che portano le persone a fare acquisti online, dove è possibile trovare anche prodotti difficili da trovare nei negozi tradizionali.



Altro aspetto da non sottovalutare, il risparmio di tempo: acquistare online richiede spesso meno tempo rispetto all’acquisto in un negozio fisico. Da sottolineare anche la (frequente) possibilità di usufruire di promozioni: scegliere tra offerte sconti e coupon dei diversi e-commerce può aiutare a risparmiare, spesso cifre importanti. I prodotti online vengono poi recensiti dagli acquirenti, il che permette non solo di valutare l’effettiva qualità del prodotto prima dell'acquisto, ma anche di capire se può soddisfare le proprie esigenze. Infine, la sempre crescente sicurezza dei metodi di pagamento e la possibilità di ricevere la merce a domicilio sono altri due fattori che portano sempre più persone a comprare online.



In conclusione

In Italia cresce la vendita online, soprattutto tra i giovani, ma non quanto nel resto d’Europa. Nel nostro paese si compra soprattutto abbigliamento, prodotti per la casa, elettrodomestici. A fare affari, sono soprattutto le imprese più grandi ma, pur non raggiungendo i numeri delle grosse aziende, anche i piccoli e-commerce, soprattutto di nicchia, possono fare buoni affari.