Conto online: le risposte ai dubbi più comuni

Aprire un conto corrente online sta diventando sempre più facile e comodo, ma anche conveniente. È per questo motivo che sempre più italiani scelgono questa alternativa e le statistiche in tal senso parlano chiaro. Negli ultimi anni sono aumentate notevolmente le persone che si sono rivolte al mondo del web non solo per cercare il conto corrente più conveniente ma anche per aprirlo direttamente online. Parliamo di un trend che ormai sembra aver preso piede nel nostro Paese e che appare destinato a proseguire anche nei prossimi anni.Nonostante ciò, sono ancora diversi i dubbi che attanagliano gli italiani e oggi vedremo quali sono le risposte alle domande più comuni, in modo da fare chiarezza sull’argomento.In molti si chiedono come trovare il conto online più conveniente e fortunatamente è molto più semplice di quello che sembra.Un’altra domanda frequente è proprio questa: cosa occorre per aprire un conto online? La risposta probabilmente sorprenderà molti, in quanto sono sufficienti la carta d’identità e il codice fiscale. Basta dunque fornire questi due documenti all’istituto bancario, allegandoli direttamente online, per aprire comodamente un conto da casa, senza doversi recare presso uno sportello fisico. Va precisato che alcune banche richiedono poi la conferma della propria identità, che può essere effettuata tramite webcam o con altri metodi altrettanto comodi.Generalmente, su un conto online si possono tenere fino a 100.000 euro. D’altronde, non converrebbe comunque superare tale importo, in quanto in Italia abbiamo il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che copre fino ad un massimo di 100.000 euro nel caso l’istituto di credito dovesse fallire. Ciò significa che entro tale somma si può stare tranquilli ed avere la certezza di ottenere un rimborso.In molti continuano a chiedersi se aprire un conto online sia effettivamente sicuro e la risposta è affermativa, soprattutto al giorno d’oggi. Naturalmente, conviene sempre scegliere una banca che sia conosciuta e che abbia alle spalle una buona solidità, ma anche che sia iscritta al sopracitato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Oggigiorno questo non è certo un problema, in quanto ormai sono sempre di più gli istituti di credito che scelgono di aprire società online, in modo da permettere ai clienti di optare anche per tale soluzione. In quanto alla sicurezza, non c’è più nulla di cui preoccuparsi e si possono dormire sonni tranquilli.